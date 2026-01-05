Từ ngày 01/01/2026, Bệnh viện FV chính thức áp dụng Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho toàn bộ các dịch vụ khám và điều trị, bao gồm ngoại trú, nội trú và cấp cứu. Đây là tin vui lớn, mở ra cơ hội để người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao tại bệnh viện quốc tế đạt chuẩn JCI với sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế nhà nước – phù hợp với chủ trương của Chính phủ về các chính sách đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Người bệnh được giảm mạnh viện phí, tiếp cận y tế chuẩn quốc tế

Sau nhiều năm triển khai thanh toán BHYT trực tiếp cho điều trị nội trú và ngoại trú tại một số chuyên khoa, đồng thời được sự khuyến khích của cơ quan BHYT TP.HCM, từ 01/07/2025, Bệnh viện FV đã trở thành cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu, áp dụng BHYT cho các dịch vụ ngoại trú.

Tiếp nối lộ trình này, kể từ 01/01/2026, người bệnh có thẻ BHYT – bao gồm trẻ em dưới 6 tuổi có hoặc chưa có thẻ BHYT – sẽ được áp dụng BHYT khi sử dụng các dịch vụ tại FV như: khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, điều trị nội trú – ngoại trú, phẫu thuật, thủ thuật, thuốc và vật tư y tế thuộc danh mục BHYT.

Trẻ em dưới 6 tuổi điều trị nội trú tại FV được hưởng 100% quyền lợi BHYT theo quy định. Ảnh: FV

Viện phí giảm mạnh – Người bệnh hưởng lợi thiết thực khi sử dụng BHYT tại FV

Khi sử dụng BHYT tại Bệnh viện FV, người bệnh được hưởng nhiều lợi ích rõ rệt: Giảm đáng kể chi phí điều trị, đặc biệt với các ca phẫu thuật hoặc điều trị nội trú dài ngày; Tiếp cận đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trong môi trường y khoa hiện đại, an toàn; Quy trình khám chữa bệnh minh bạch, được tư vấn rõ ràng về quyền lợi BHYT và chi phí đồng chi trả; Trang thiết bị tiên tiến, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị chính xác; Chăm sóc toàn diện, không chỉ về chuyên môn y khoa mà còn về dịch vụ hỗ trợ người bệnh và gia đình.

TS.BS Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch & Tim mạch can thiệp, Bệnh viện FV đang tư vấn kỹ thuật điều trị can thiệp tim mạch cho bệnh nhân. Ảnh FV

Một trong những giá trị nổi bật khi người bệnh sử dụng BHYT tại FV là sự minh bạch về chi phí. Ngay từ đầu, người bệnh được tư vấn rõ ràng: Phần chi phí được BHYT chi trả, phần chi phí đồng chi trả (nếu có), các dịch vụ ngoài phạm vi BHYT (nếu người bệnh lựa chọn thêm). Cách tiếp cận này giúp người bệnh chủ động lựa chọn phương án điều trị phù hợp với nhu cầu chuyên môn và khả năng tài chính của mình.

Những ví dụ điển hình về quyền lợi BHYT tại Bệnh viện FV

Để người bệnh hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia BHYT tại FV, bà Đào Thị Ngọc Bích – Trưởng phòng Dịch vụ Bảo hiểm Bệnh viện FV chia sẻ một số trường hợp tiêu biểu:

Sinh con tại FV: Gói sinh trọn gói tại FV có mức phí từ 45 triệu đồng. BHYT sẽ thanh toán từ gần 2 - 8 triệu đồng, tùy quyền lợi người tham gia. Nếu sản phụ là Hội viên FV (liên tục từ năm thứ hai), bảo hiểm FV sẽ chi trả thêm hơn 11 triệu đồng với thẻ Ưu Tiên và lên tới hơn 40 triệu đồng với thẻ VIP. Trường hợp có thêm bảo hiểm sức khỏe tư nhân (VietnamCare, PVI, Bảo Việt, Bảo Minh…), chi phí tiếp tục được thanh toán thêm từ khoảng 12 triệu đến hơn 40 triệu đồng. Nhờ các quyền lợi cộng dồn này, chi phí cuối cùng người bệnh cần chi trả chỉ còn khoảng 20 triệu đồng, thậm chí thấp hơn, để được sinh con trong môi trường tiện nghi, an toàn, chuẩn quốc tế tại Khoa Sản FV Thomson – đặc biệt phù hợp với nhóm nhân viên văn phòng được doanh nghiệp hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe.

ThS.BS Võ Triệu Đạt, Trưởng khoa Sản FV Thomson tư vấn chương trình chăm sóc thai sản trọn gói tại FV. Ảnh: FV

Phẫu thuật có vật liệu cấy ghép: Can thiệp mạch vành đặt stent: BHYT chi trả khoảng 40 – 80 triệu đồng, tùy tình trạng bệnh và số lượng stent/bóng.

Phẫu thuật thay khớp háng: BHYT chi trả từ 30 – 50 triệu đồng, nếu kết hợp thêm bảo hiểm sức khỏe tư nhân, người bệnh có thể chỉ cần thanh toán thêm khoảng trên dưới 100 triệu đồng tại FV.

Điều trị ung thư bằng hóa trị: Quá trình điều trị thường kéo dài từ 6 – 12 chu kỳ trong khoảng 6 tháng, tùy loại ung thư và phác đồ. Trong nhiều trường hợp, BHYT có thể thanh toán hàng chục triệu đồng cho mỗi chu kỳ, trung bình tương đương khoảng 20% tổng chi phí điều trị tại FV.

Bà Bích cho biết thêm, không chỉ bệnh nhân Việt Nam mà nhiều bệnh nhân nước ngoài sinh sống tại TP.HCM thời gian gần đây cũng đã được hưởng quyền lợi BHYT khi điều trị tại FV.

Bệnh viện FV áp dụng BHYT cho các dịch vụ tư vấn và điều trị các bệnh lý từ đơn giản đến phức tạp về mắt. Ảnh FV

Mở rộng BHYT toàn viện – Cam kết không phân luồng, không phân tuyến

FV phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để đảm bảo quyền lợi BHYT của người bệnh được áp dụng đúng quy định, nhanh chóng và thuận tiện. Đặc biệt, tại FV, mọi bệnh nhân đều được điều trị theo cùng một chuẩn mực chuyên môn, cùng quy trình khám – điều trị – thuốc men – vật tư y tế theo chuẩn JCI, không phân biệt hình thức chi trả, dù có hay không sử dụng BHYT.

Điều trị nha khoa trong môi trường kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ, quy trình bài bản và đội ngũ bác sĩ tận tâm. Ảnh: FV

"Hàng năm, Bệnh viện FV tiếp nhận gần 250.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Việc mở rộng áp dụng BHYT giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời mang dịch vụ y tế quốc tế đến gần hơn với người dân. BHYT không làm thay đổi chất lượng điều trị tại FV, mà ngược lại, hỗ trợ chúng tôi lan tỏa chất lượng y tế chuẩn quốc tế đến cộng đồng",

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, chia sẻ.

Bên cạnh chất lượng chuyên môn cao, FV còn được biết đến là mô hình chăm sóc y tế toàn diện, mang đến cho người bệnh cảm giác được điều trị và chăm sóc như tại chính ngôi nhà của mình. Đội ngũ điều dưỡng và hộ lý túc trực 24/7, không gian điều trị sạch sẽ, riêng tư, yên tĩnh, không cần người nhà ở lại chăm sóc.

Bệnh nhân nội trú tại FV được theo dõi và chăm sóc 24/7. Ảnh: FV

Việc triển khai BHYT tại Bệnh viện FV không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh, mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện công, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, và từng bước hiện thực hóa mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe.