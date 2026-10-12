Theo thông tin Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu ngày 12/10 cho biết, lúc 8 giờ 30 phút ngày 3/10, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam L.M.Đ (sinh năm 1994, tạm trú tại phường Rạch Dừa, TPHCM) trong tình trạng ho, đau họng, ói.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu- nơi xảy ra vụ việc

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm họng cấp tính, trào ngược dạ dày, sau đó được bác sĩ xử trí chống ói, kê toa thuốc và tiếp tục nằm theo dõi tại khoa. Đến khoảng 13 giờ 40 phút ngày 3/10, bệnh nhân tự rời khỏi khoa Cấp cứu và đi về.

Tuy nhiên, đến 16 giờ 55 phút cùng ngày, bệnh nhân nhập viện lần 2 với tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không trả lời, vật vã, kích thích. Sau khi được cấp cứu, xử trí, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chuyển khoa Hồi sức tích cực- Chống độc tiếp tục điều trị.

Sau quá trình cấp cứu và điều trị tích cực, người bệnh không đáp ứng và đã tử vong lúc 16 giờ 35 phút ngày 4/10/2026 với chẩn đoán: Hôn mê do tăng đường huyết áp lực thẩm thấu biến chứng ngưng tim, đái tháo đường mới phát hiện, sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa biến chứng suy đa cơ quan, toan chuyển hóa mất bù. ARDS mức độ nặng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, cấp cứu và điều trị đối với người bệnh, đồng thời tổ chức họp kiểm thảo ca tử vong, mời bệnh viện tuyến cuối họp Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định.

Ngoài ra, Bệnh viện đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Công an phường Phước Thắng điều tra làm rõ sự việc và đang trong thời gian chờ kết luận của cơ quan điều tra.