Vào sáng ngày 9/2, trên fanpage chính thức của mình, Bệnh viện Đa khoa Hà Thành đã đưa ra cảnh báo về hình ảnh, clip mạo danh bác sĩ lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, bệnh viện này đã ghi nhận một số hình ảnh và clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người mặc áo blouse trắng xuất hiện trong không gian bệnh viện, gây hiểu nhầm là bác sĩ hoặc nhân sự đang công tác tại bệnh viện. Những nội dung này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và chuẩn mực nghề nghiệp y tế.

Trước thực trạng trên, Bệnh viện Đa khoa Hà Thành đã chính thức phát đi thông báo cảnh báo, khẳng định những hình ảnh và clip đang lan truyền không liên quan đến đội ngũ bác sĩ hay nhân sự của bệnh viện. Đồng thời, phía bệnh viện cũng cho biết, đơn vị không sử dụng và không cho phép sử dụng hình ảnh phản cảm, sai mục đích, cũng như mọi hành vi lợi dụng hình ảnh bệnh viện để tạo nội dung gây hiểu lầm cho người dân.

Bệnh viện Đa khoa Hà Thành khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh truyền thông chính thức của bệnh viện, bao gồm fanpage, website và hotline.

Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.