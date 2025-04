Ngày 9-4, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay đã cứu chữa thành công cho NSND Thanh Tuấn bị ngưng tim nguy kịch.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn được can thiệp ECMO cấp cứu

Trước đó, ngày 24-3, bệnh nhân N.T.L (nghệ danh NSND Thanh Tuấn, 75 tuổi, có tiền căn hẹp mạch vành, bệnh tim thiếu máu cục bộ) có triệu chứng ho, nặng ngực tăng dần, khó thở phải thở oxy mask và suy hô hấp nặng. Tối ngày 25-3, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê, ngưng tim.

Bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ hồi sức giúp tim đập trở lại, hội chẩn đa chuyên khoa khẩn cấp và thiết lập ECMO cấp cứu, đồng thời can thiệp mạch vành khẩn. Do bệnh nhân mắc bệnh hiểm, tắc 3 nhánh mạch vành kèm mạch máu vôi hóa nặng, các bác sĩ chạy đua thời gian và đã cứu sống sau hơn 2 giờ can thiệp.

Bệnh nhân phục hồi sau bạo bệnh "thập tử nhất sinh"

Theo BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm với tỉ lệ tử vong lên đến 90% và có thể gây di chứng nặng nề nếu không được cấp cứu và xử trí kịp thời. "Nhờ vào sự phối hợp khẩn trương, hiệu quả giữa các chuyên khoa, các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân ngoạn mục, hồi phục gần như hoàn toàn mà không để lại bất kỳ di chứng nào."-BS Việt thông tin.