Bệnh nhân từ hơn 40 quốc gia trên thế giới tìm đến một phòng nha ở Đà Nẵng

Đó là Nha khoa Dr. Bão tại Đà Nẵng. Theo phòng khám, nhiều du khách quốc tế đã bay hàng nghìn cây số để điều trị các vấn đề răng miệng mà ở nước sở tại khó thực hiện vì lý do kỹ thuật, chi phí hoặc thời gian chờ đợi kéo dài.

Bác sĩ Quốc Bão và bác sĩ Ý Nhi, hai nhà sáng lập Nha khoa Dr. Bão, chụp cùng bệnh nhân quốc tế.



"Mọi thứ bắt đầu từ việc chúng tôi có thể giao tiếp với du khách quốc tế bằng tiếng Anh và xử lý được các vấn đề răng miệng của họ. Hầu hết khách quốc tế đến với phòng khám là nhờ bệnh nhân tin tưởng và truyền miệng cho người thân quen từ khắp nơi trên thế giới", bác sĩ CKI Lê Hà Quốc Bão, người sáng lập phòng khám, chia sẻ.

Bác sĩ Lê Hà Quốc Bão và bệnh nhân nước ngoài được bác sĩ Bão thực hiện các kỹ thuật ghép xương, nâng xoang và cấy ghép implant

Một trong những bệnh nhân nước ngoài gần đây là chị Aliya, lính cứu hỏa người New Zealand, chủ động đặt lịch và bay sang Đà Nẵng. Trước đó, chị mất răng, chết tủy kèm nhiễm trùng quanh chóp, răng mẻ vỡ và nhiều ổ viêm. Ở quê nhà, chị được tư vấn điều trị toàn hàm nhưng chi phí cao, thời gian chờ đợi kéo dài, trong khi chị phải chịu những cơn đau dai dẳng.

Được một đồng nghiệp từng điều trị tại đây giới thiệu, Aliya trao đổi với phòng khám qua email và WhatsApp, gửi thông tin tình trạng răng để bác sĩ lên kế hoạch trước chuyến bay sang Việt Nam. Sau hai giai đoạn điều trị, chị hoàn tất liệu trình vào cuối tháng 10/2026.

Theo phòng khám, Aliya là một trong số những bệnh nhân quốc tế chủ động bay đến Đà Nẵng với kế hoạch điều trị từ trước. Phía sau là hành trình gần một thập kỷ của bác sĩ Bão, bắt đầu từ phòng nha chỉ có một ghế.

Từ "phòng nha một ghế" đến địa chỉ yêu thích của bệnh nhân quốc tế

Tốt nghiệp loại giỏi ngành răng hàm mặt tại Trường Đại học Y Dược Huế năm 2013, bác sĩ Lê Hà Quốc Bão bắt đầu sự nghiệp với lịch làm việc gần như không có giờ nghỉ: ban ngày làm ở bệnh viện công, sau đó tiếp tục 3-4 tiếng ở phòng nha tư nhân. Năm 2017, cùng bác sĩ Lương Ý Nhi (vợ anh), bác sĩ Bão mở phòng khám riêng tại Đà Nẵng. Khởi đầu chỉ có một ghế nha khoa, hai vợ chồng kiêm mọi vị trí, từ lễ tân, điều dưỡng đến bác sĩ.

Dr. Bão hội tụ đội ngũ bác sĩ răng hàm mặt nhiều kinh nghiệm cùng thiết bị nha khoa hiện đại

Ban đầu, phòng nha chủ yếu tiếp những du khách tình cờ gặp vấn đề răng miệng khi đi du lịch. Dần dần, bệnh nhân đến từ hơn 40 quốc gia, trong đó có nhiều người từ Úc, New Zealand, Đức, Anh, Mỹ, Canada... bay sang Đà Nẵng điều trị.

Hiện phòng khám có 6 ghế điều trị hoạt động cùng lúc. Theo số liệu của phòng khám, đến nay đã thực hiện khoảng 11.000 ca, trong đó khách nước ngoài chiếm hơn 80%.

Khi bác sĩ nói "không" với yêu cầu của bệnh nhân



Với bác sĩ Bão, người bác sĩ cần biết nói "không" đúng lúc thay vì chiều ý bệnh nhân. Một ví dụ là bệnh nhân nam 74 tuổi người New Zealand, mất nhiều răng. Theo bác sĩ Bão, khớp cắn lệch khiến ông đau khớp thái dương hàm, đau vai gáy, cổ trẹo và dáng đi xiêu vẹo. Trước đó, ông được tư vấn nhổ toàn bộ răng còn lại. Nhận thấy chân răng vẫn khỏe, bác sĩ Bão dành hơn hai tiếng rưỡi thuyết phục ông giữ răng thật, chỉ đặt implant ở những vị trí đã mất.

Theo bác sĩ Bão, sau ba đợt điều trị, khớp cắn của bệnh nhân cải thiện, tư thế đầu cổ và dáng đứng thay đổi, khả năng ăn nhai được phục hồi. Chi phí điều trị, theo phòng khám, bằng khoảng 1/4 mức tại New Zealand.

Kiểm soát lây nhiễm chéo là cực kỳ quan trọng nên Dr Bão đầu tư hệ thống xử lý dụng cụ vô trùng, vô khuẩn chuẩn châu Âu

"Việt Nam có lợi thế về chi phí, đội ngũ chuyên môn và sức hấp dẫn của điểm đến. Nhưng để đi xa hơn, chất lượng điều trị, sự minh bạch và khả năng chăm sóc bệnh nhân xuyên biên giới mới là yếu tố quyết định", bác sĩ Bão nhận định.