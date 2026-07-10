Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 57 bị can trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ”.

Vụ án xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương. Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có nhiều bác sĩ, điều dưỡng của Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5/2025, Khoa điều trị bắt buộc nam của Viện pháp y tâm thần Trung ương tổ chức cho cán bộ, nhân viên và gia đình đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, Thanh Hóa từ ngày 6 đến 8/6/2025.

Ngày 14/5/2025, bác sĩ Đinh Thị Thùy liên hệ với quản lý khách sạn Long Thành 3 để đặt 11 phòng nghỉ. Biết khoa tổ chức đi nghỉ mát, Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi), trú tại Hà Nội, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương), cũng bố trí cho gia đình, người giúp việc và nhóm đàn em đi cùng.

Trước chuyến đi, Lê Văn Đông (chồng Mai Anh) trốn khỏi viện, về khu vực Cầu Giấy và đường Bưởi, Hà Nội để tìm mua ma túy của một người tên “Nam” chưa rõ nhân thân, sau đó mang vào Sầm Sơn sử dụng.

Sau khi mua ma túy, Đông về nhà tại ngõ 32 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, lấy ô tô Range Rover biển số 30G-643.51 rồi một mình đi vào TP Vinh, Nghệ An.

Khoảng 10h ngày 6/6/2025, khi đang ở Nghệ An, Đông gọi điện cho Nguyễn Thị Thu Hiền (người giúp việc) bảo lấy một số gói, túi và viên nén mà Đông mô tả. Hiền hiểu đây là ma túy vì trước đó từng thấy đồ vật giống dụng cụ sử dụng ma túy khi lấy đồ cho Đông.

Theo chỉ dẫn của Nguyễn Văn Hùng, Hiền đến căn hộ tại tòa N4B, số 52 Lê Văn Lương, Hà Nội, lấy số đồ trên cho vào túi nilon màu đen. Túi này sau đó được để lẫn với đồ đạc mà Vũ Thị Hằng Thu, một người giúp việc khác, đang sắp xếp. Do không biết bên trong có ma túy, Thu cho túi nilon vào vali đựng đồ của 2 con Mai Anh.

Cùng thời điểm, Đông nhắn tin Zalo cho Ngô Việt Dũng tức “Peter”, là đàn em của Đông và Mai Anh, yêu cầu lấy tai nghe, bàn DJ, 5 loa và dây nối âm thanh tại căn hộ ở Lê Văn Lương để mang vào Sầm Sơn.

Trưa cùng ngày, Dũng đến lấy số thiết bị âm thanh trên, để vào cốp một xe Mercedes chưa xác định được biển kiểm soát.

Chiều 6/6, Nguyễn Đức Đạt tức “Cún”, đàn em của Đông và Mai Anh, lái ô tô KIA Carnival biển số 30K-483.62 chở Hiền, Thu và 2 con trai của Mai Anh vào Sầm Sơn. Trên xe có vali chứa ma túy. Trong khi đó, Dũng lái Mercedes chở 2 người giúp việc còn lại và mang theo loa đài.

Cũng trong chiều cùng ngày, Mai Anh nhờ Trần Đình Phương, một bệnh nhân đang chữa bệnh tại Khoa điều trị bắt buộc nam và cũng trốn khỏi viện, đặt thêm 6 phòng tại khách sạn Long Thành 3. Sau đó, Mai Anh cùng 3 con gái đi taxi vào Sầm Sơn.

Tối 6/6, khi đến khách sạn, Thu được bố trí ở phòng 1301; Dũng và Đạt ở phòng 1005. Đạt mang vali có chứa ma túy lên phòng 1301, sau đó lấy ma túy trong túi nilon màu đen bỏ vào túi quần rồi để lại túi nilon vào vali. Mai Anh và Đông ở phòng 402. Tại đây, Đông sử dụng ma túy, sau đó cất số còn lại vào một cặp da nhãn hiệu Pedro.

Cũng trong tối 6/6, Dũng lấy loa và âm ly trên ô tô ra lắp tại khu vực bãi biển Hubway, số 13 đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, cho Đông. Sau khi dùng xong, Đông yêu cầu Dũng cất loa, âm ly lên ô tô KIA Carnival. Do cho rằng thiết bị âm thanh chưa đạt yêu cầu, Đông bảo Dũng tìm thuê thêm loa và phụ kiện để sử dụng vào tối 7/6. Dũng hỏi Trịnh Tứ Hiếu, bạn của Dũng tại Sầm Sơn, nhưng Hiếu nói không biết cửa hàng phụ kiện loa đài nào.

Chiều 7/6, Đông mang theo túi da màu đen nhãn hiệu Pedro, bên trong có thuốc lá, USB lưu nhạc DJ, hộp kim loại và ma túy, ra bãi biển Hubway để uống bia, nghe nhạc và sử dụng ma túy. Đông liên hệ với Lê Văn Trường, quản lý nhà hàng tại khu bãi biển Hubway, để thuê thêm loa, âm ly. Anh Trường sau đó liên hệ với Lữ Trọng Luân. Luân đến gặp Đông và thỏa thuận cho thuê 4 loa, âm ly cùng một số thiết bị, dây âm thanh với giá 3 triệu đồng.

Sau khi thiết bị được mang đến, Đông bảo Dũng lắp loa, bàn DJ để mọi người chơi nhạc. Tại khu vực bãi biển, ngoài Đông còn có Mai Anh, Dũng, Hiếu, Phương, Trần Quốc An và vợ là Cao Thị Bích Hằng.

Theo kết luận điều tra, trong buổi tối 7/6, Đông pha ma túy vào đồ uống để một số người cùng sử dụng, đồng thời có hành vi đưa cần sa cho người khác. Một số người sau khi uống phát hiện đồ uống có vị lạ hoặc biết trong đó có ma túy .

Khoảng 23h cùng ngày, khi các đối tượng đang sử dụng ma túy tại bãi biển, tổ công tác của Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, tạm giữ toàn bộ đồ vật liên quan và đưa những người liên quan về cơ quan công an làm việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có dụng cụ dính ma túy loại Methamphetamine, hộp kim loại, túi nilon và các đồ vật phục vụ việc sử dụng ma túy.