Nhắc đến Tom Holland, khán giả khó có thể không nhớ đến Peter Parker, nhân vật Người Nhện mà nam diễn viên gắn bó từ năm 2016. Vai diễn này đưa Tom Holland trở thành một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất của Marvel.

Từ khi xuất hiện trong vũ trụ siêu anh hùng, nam diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và trở thành gương mặt quen thuộc với hàng triệu khán giả. Thế nhưng phía sau những màn hóa thân thành Người Nhện trên màn ảnh, Tom Holland từng phải đối mặt với những khó khăn không phải ai cũng biết.

Tom Holland trở thành ngôi sao toàn cầu sau khi đảm nhận vai Peter Parker trong loạt phim Người Nhện của Marvel (Ảnh: Jay Maidment/Sony)

Trong một cuộc phỏng vấn với IGN, nam diễn viên tiết lộ mình mắc ADHD và chứng khó đọc, khó viết. Anh cho biết những vấn đề này đôi khi khiến anh cảm thấy e ngại khi phải bắt đầu một công việc sáng tạo từ con số 0, chẳng hạn khi đứng trước một "trang giấy trắng".

Điều đáng chú ý là Tom Holland không xem đó là lý do để từ bỏ việc sáng tạo. Ngược lại, anh cho rằng quá trình phải suy nghĩ, thử nghiệm và tìm ra cách làm riêng lại giúp mình rèn luyện khả năng sáng tạo và tích lũy sự tự tin.

Câu chuyện của nam diễn viên cũng khiến nhiều phụ huynh chú ý đến ADHD và chứng khó đọc, khó viết, đặc biệt là những biểu hiện có thể xuất hiện ở trẻ trong quá trình học tập.

ADHD không chỉ là chuyện trẻ "hiếu động"

Khi nhắc đến ADHD, nhiều người thường lập tức nghĩ đến một đứa trẻ nghịch ngợm, chạy nhảy liên tục và không chịu ngồi yên. Tuy nhiên, biểu hiện của ADHD có thể liên quan đến nhiều khía cạnh khác, trong đó có khả năng duy trì sự chú ý và kiểm soát hành vi.

Một số trẻ dễ bỏ qua các chi tiết nhỏ, thường xuyên mắc lỗi do bất cẩn hoặc rất khó tập trung lâu vào một việc. Trẻ cũng có thể không nghe hết lời người khác, khó làm theo hướng dẫn, thường xuyên quên nhiệm vụ hoặc làm mất những đồ dùng cần thiết cho việc học.

Trong lớp học, những biểu hiện này có thể khiến trẻ gặp khó khăn khi phải ngồi làm bài trong thời gian dài. Chỉ một tiếng động, một người đi ngang qua hoặc một sự việc xảy ra bên ngoài cũng có thể khiến trẻ mất tập trung.

Tom Holland từng công khai chia sẻ về ADHD và chứng khó đọc, khó viết trong một cuộc phỏng vấn (Ảnh: Pablo Cuadra/WireImage)

Ở nhóm biểu hiện tăng hoạt động và kiểm soát hành vi kém, trẻ có thể thường xuyên cử động tay chân, rời khỏi chỗ ngồi, chạy nhảy trong những tình huống không phù hợp hoặc khó chơi một cách yên tĩnh. Một số trẻ thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đến lượt, trả lời câu hỏi khi người khác chưa nói xong hoặc thường xuyên ngắt lời.

Tuy nhiên, một vài biểu hiện riêng lẻ không đồng nghĩa với việc trẻ mắc ADHD. Việc đánh giá cần xem xét cả thời gian xuất hiện, mức độ, bối cảnh và ảnh hưởng của các biểu hiện đến việc học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ.

Chứng khó đọc, khó viết có thể xuất hiện từ những năm đầu đi học

Một vấn đề khác Tom Holland từng công khai nhắc đến là chứng khó đọc, khó viết. Đây là nhóm khó khăn có thể ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận và sử dụng ngôn ngữ viết, nhưng biểu hiện không giống nhau ở mọi trẻ.

Ở lứa tuổi mầm non, một số trẻ có thể gặp khó khăn về phát triển ngôn ngữ, phát âm hoặc mất nhiều thời gian hơn để làm quen với chữ cái, con số và những từ đơn giản.

Khi bước vào những năm đầu tiểu học, khó khăn có thể thể hiện rõ hơn trong việc liên hệ giữa âm đọc và mặt chữ. Trẻ có thể đọc không trôi chảy, thường xuyên đọc nhầm, quên cách phát âm hoặc nhầm những chữ và từ có hình dạng, âm đọc gần giống nhau. Khi viết, trẻ có thể gặp khó khăn về thứ tự nét, hướng viết hoặc sắp xếp các bộ phận của chữ. Với tiếng Anh, trẻ có thể đảo vị trí các chữ cái hoặc gặp khó khăn khi ghép âm thành từ.

Lên những lớp cuối tiểu học, một số trẻ dù đã đọc được chữ vẫn có thể gặp vấn đề trong việc hiểu nội dung bài đọc. Những khó khăn này cũng có thể xuất hiện khi giải bài, đọc hiểu hoặc viết.

Đến bậc THCS, khi việc học đòi hỏi nhiều hơn về đọc hiểu, ghi chép, lập kế hoạch và tổ chức thông tin, những khó khăn này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Đừng thấy con hay quên, khó tập trung là vội nghĩ đến ADHD

Những thông tin về Tom Holland một lần nữa khiến nhiều phụ huynh chú ý đến các dấu hiệu liên quan đến ADHD và chứng khó đọc, khó viết ở trẻ. Tuy nhiên, đây cũng là phần dễ gây hiểu nhầm nhất nếu chỉ dựa vào một vài biểu hiện đơn lẻ.

Những khó khăn về chú ý, đọc và viết có thể biểu hiện khác nhau ở từng trẻ và cần được đánh giá trong bối cảnh cụ thể (Ảnh: VCG)

Một đứa trẻ thỉnh thoảng quên sách vở, mất tập trung khi học hoặc đọc sai một từ không có nghĩa là trẻ mắc ADHD hay chứng khó đọc, khó viết. Những hành vi này có thể xuất hiện ở nhiều trẻ trong quá trình phát triển và cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể. Với ADHD, chuyên gia thường xem xét liệu các biểu hiện có kéo dài, xuất hiện ở nhiều môi trường như nhà và trường học hay không, đồng thời có gây ảnh hưởng đáng kể đến việc học tập, sinh hoạt hoặc các mối quan hệ hay không.

Nếu phụ huynh nhận thấy trẻ liên tục gặp khó khăn trong những lĩnh vực này, thay vì tự đối chiếu một danh sách trên mạng rồi kết luận, cách phù hợp hơn là đưa trẻ đến chuyên gia tâm lý lâm sàng hoặc bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Tom Holland không nằm ở việc một ngôi sao nổi tiếng có những khó khăn này mà ở chỗ anh vẫn tìm được cách phát huy khả năng của mình. Với một đứa trẻ đang gặp khó khăn trong học tập, việc đọc chậm hơn bạn bè hay khó tập trung hơn không nên được xem ngay là dấu hiệu của sự lười biếng hoặc thiếu cố gắng. Quan trọng là tìm đúng nguyên nhân và có sự hỗ trợ phù hợp thay vì chỉ yêu cầu trẻ "cố thêm một chút".

Theo HK01