Mới đây, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng..

Trước khi vướng vòng lao lý, Trương Ngọc Ánh từng là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả. Cô sở hữu sự nghiệp thành công và khối tài sản khổng lồ. Bởi ngoài nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh còn kinh doanh bất động sản, ẩm thực, công ty giải trí,...

Do đó, cuộc sống của Trương Ngọc Ánh trước đây từng khiến nhiều người choáng ngợp khi sống trong nhiều không gian cao cấp, giàu có.

Trương Ngọc Ánh

Căn biệt thự xa hoa của Trương Ngọc Ánh

Theo đó, Trương Ngọc Ánh từng sở hữu căn biệt thự rộng 500m2 tọa lạc tại khu vực Thảo Điền, Quận 2 (cũ), TP.HCM. Căn biệt thự bề thế được thiết kế theo phong cách hiện đại, xung quanh có nhiều cây cối, hồ nước.

Phía bên trong cũng được đầu tư nội thất xịn, sang trọng, lắp đặt thang máy riêng để phục vụ sinh hoạt thường ngày. Các phòng đều có diện tích rộng rãi, không gian mở và đón nhiều ánh sáng tự nhiên.

Bên trong biệt thự của Trương Ngọc Ánh

Đến năm 2020, nhiều người thấy cô rời biệt thự, sống trong căn penthouse đắt tiền không kém cũng tại Quận 2 (cũ), TP.HCM. Căn hộ này từng nhiều lần được cô đăng tải hình ảnh trên MXH. Đặc biệt trong thời điểm mùa dịch, Trương Ngọc Ánh từng thường xuyên quay clip nấu ăn tại khu vực bếp trong nhà.

Căn penthouse này được thông tầng bởi 2 căn hộ và có tổng diện tích lên đến hơn 300m2. Tuy nhiên, nội thất lại không quá cầu kỳ mà thiên về sự đơn giản. Cô chủ yếu lựa chọn những món đồ thuộc tone màu trắng, xám, đen cho ngôi nhà

Căn penthouse từng được Trương Ngọc Ánh đăng tải nhiều trên MXH

Căn hộ được thiết kế theo tone trắng xám đen

Tuy nhiên tới khoảng cuối năm 2023, Trương Ngọc Ánh đăng thông tin bán lại căn penthouse này vì không sử dụng. Từ đó đến nay, netizen hiếm thấy cô đăng tải thêm về các không gian sống của mình.

Được biết, ngoài căn penthouse này, cô còn từng đầu tư một căn hộ hạng sang khác ở trung tâm TP.HCM.

Theo Dân Trí, năm 2024, Trương Ngọc Ánh gặp biến cố tài chính. Công ty đứng tên nữ diễn viên liên tục bị nêu tên vì chậm thanh toán, cô cũng vướng thị phi nợ nần, bị nhiều người tố "quỵt nợ".

Sau đó, nghệ sĩ cho biết công ty của cô bị ảnh hưởng uy tín khi một đối tác chậm trễ trả khoản nợ 24 tỷ đồng. Cùng năm, cô cũng bị Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TPHCM kiện đòi hơn 324 triệu đồng khi hai bên hợp tác tổ chức một sự kiện. Sau đó, đơn vị này rút đơn kiện khi công ty của Trương Ngọc Ánh trả hết nợ.

Cũng kể từ đây, Trương Ngọc Ánh sống kín tiếng, thừa nhận gặp khó khăn tài chính.