Tiếp nối các dinh thự Hoàng gia như Cung điện Holyroodhouse hay Highgrove House, Lâu đài Windsor mới đây đã chính thức công bố hình ảnh trang hoàng Giáng sinh tráng lệ khiến công chúng không khỏi trầm ồ. Từ những hàng cây thông Noel khổng lồ được vận chuyển trực tiếp từ công viên đại ngàn Windsor Great Park cho đến những chuỗi vòng hoa dát vàng thủ công, mọi ngóc ngách của lâu đài đều khoác lên mình diện mạo rực rỡ nhưng vẫn giữ trọn nét uy nghi, quý phái.

Cây thông khổng lồ 6m ở St George's Hall: Trang trí bằng quả cầu to như... quả bóng đá

Điểm nhấn choáng ngợp nhất của toàn bộ lâu đài nằm ở St George's Hall - căn phòng lớn nhất tại Windsor. Nơi đây sừng sững một cây thông Nordmann fir cao tới 20 foot (khoảng 6 mét) được lựa chọn và đốn hạ trực tiếp từ Windsor Great Park.

Để dựng và trang trí thành công cây thông "khổng lồ" này, cả một đội ngũ nhân viên Hoàng gia đã phải làm việc liên tục trong nhiều ngày. Bà Sally Goodsir, Giám tuyển Nghệ thuật Trang trí tại Royal Collection Trust, chia sẻ rằng họ phải dùng đến cả xe cẩu nâng chuyên dụng mới có thể chạm tới ngọn cây, đồng thời sử dụng những quả cầu trang trí (baubles) có kích thước to ngang trái bóng đá để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng giữa không gian rộng lớn.

Nếu St George's Hall mang đến sự choáng ngợp về quy mô thì Phòng tiếp khách Crimson (Crimson Drawing Room) lại đốn tim du khách bởi vẻ ấm cúng và lộng lẫy chuẩn phong cách Hoàng gia.

Cây thông ngự trị tại đây được phủ kín bởi ánh đèn lấp lánh, các phụ kiện màu đỏ truyền thống và điểm nhấn mới của năm nay là những dải nơ bằng vải nhung đỏ cao cấp. Bà Andrea Caamaño, Giám đốc Nội dung Số của tờ HELLO! , khẳng định đây chính là góc Giáng sinh đẹp nhất lâu đài mà du khách phải tự mình đặt chân đến mới cảm nhận trọn vẹn được vẻ quyến rũ tuyệt đối của nó.

Vòng hoa chạm khắc dát vàng và màn "hé lộ" sớm từ Thân vương William

Không chỉ tập trung vào các cây thông, các chi tiết kiến trúc độc đáo khác trong lâu đài cũng được chăm chút tỉ mỉ.

Cầu thang chính (Grand Staircase) dẫn khách tham quan vào khu vực State Apartments được chăng những dải vòng hoa bừng sáng lung linh (dù lưu ý nhỏ cho du khách là không được chụp ảnh bên trong).

Chiếc lò sưởi nghệ thuật Waterloo Chamber gây ấn tượng mạnh với dải vòng hoa điểm xuyết các loại trái cây dát vàng chạm khắc thủ công, lấy cảm hứng từ các tác phẩm điêu khắc gỗ huyền thoại của nghệ nhân Grinling Gibbons.

Trước khi chính thức mở cửa cho công chúng, Thân vương William đã vô tình "tiết lộ" trước không gian trang trí lộng lẫy này khi anh chủ trì buổi tiếp đón kỷ niệm 25 năm Đại học Cấp cứu Hoàng gia tại Crimson Drawing Room. Bức ảnh Thân vương xứ Wales đứng cùng các khách mời trước cây thông Noel cao vút chạm trần đã tạo nên làn sóng thích thú trên mạng xã hội trước ngày công bố chính thức.