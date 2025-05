Bên trong khu chợ bán đồ gắn mác Dior, Gucci, Adidas giá vài chục nghìn đồng

Chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội) là địa điểm mua sắm quen thuộc của nhiều học sinh, sinh viên khu vực quận Cầu Giấy. Mặt hàng chủ yếu ở chợ là sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép, túi xách.

Các gian hàng san sát, bày bán quần áo tại khu chợ nổi tiếng. Hầu hết sản phẩm dán nhãn thương hiệu thời trang cao cấp nhưng mức giá chỉ bằng 1/10, thậm chí là 1/20 giá do thương hiệu công bố.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng ở đây gắn tên, logo của thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn thế giới nhưng mức giá rất phải chăng. Đa số khách hàng biết sản phẩm không phải hàng chính hãng, chỉ "nhái" logo, tên thương hiệu nhưng vẫn nhiều người mua.

Một chiếc áo có logo giống hệt thương hiệu thời trang Polo Ralph Lauren nhưng có giá chỉ 100.000 đồng. Trong khi đó, thương hiệu có logo trong hình đặt trụ sở chính tại thành phố New York, nổi tiếng với các sản phẩm từ phân khúc cận cao cấp đến cao cấp và xa xỉ. Những chiếc áo phông của chính hãng không dưới một triệu đồng.

Đồ ngủ in tên thương hiệu Moschino của Italy bày bán công khai. Chủ cửa hàng cho biết giá đồ ngủ dao động từ 100.000-120.000 đồng/bộ.

Dép có tên của hàng loạt thương hiệu thời trang xa xỉ, từ Dior đến Miumiu.

Ngày 17/4, hai đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 13, 14 thuộc Chi Cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất 14 điểm kinh doanh trên phố Phan Văn Trường, thuộc khu vực chợ Nhà Xanh. Bước đầu kiểm tra cho thấy hành vi vi phạm chủ yếu đối với các điểm kinh doanh trên là không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách, ví, mũ lưỡi trai, kính mắt có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Dior, Adidas; Nike, Hermes, Louis Vuitton, Rayban...

Chợ Nhà Xanh chủ yếu bán hàng cho sinh viên các đại học khu vực Cầu Giấy.

Túi in tên thương hiệu Christian Dior có giá không quá 300.000 đồng.Nước hoa, đồ trang điểm của các hãng lớn cũng được bày bán tại sạp hàng ngoài đường.Quần áo trẻ em in tên thương hiệu Adidas, Balenciaga. Chủ cửa hàng cho biết mỗi bộ có giá khoảng hơn 100.000 đồng. Tuy nhiên, khi thấy người mua đắn đo, thái độ của người bán không mấy niềm nở.Nhiều cửa hàng treo biển yêu cầu khách không mặc cả. Khi được hỏi về nguồn gốc sản phẩm, các chủ cửa hàng từ chối trả lời. Nguyễn Thùy Linh (22 tuổi, quê Yên Bái) cho biết: "Với mức giá chỉ vài chục tới vài trăm nghìn, tôi nghĩ sản phẩm thời trang ở đây không phải hàng chính hãng. Tuy nhiên với mức sống của sinh viên, tôi không bận tâm mấy về những logo in trên áo. Quần áo in tên thương hiệu nào cũng được. Nếu không mua hàng ở sàn thương mại điện tử, các cửa hàng ở chợ Nhà Xanh cũng là điểm đến thuận tiện cho sinh viên".