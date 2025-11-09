Mới đây, cái tên Quách Thái Công lọt vào xu hướng tìm kiếm trên Google, xoay quanh câu chuyện lên tiếng về những thiết kế xa hoa của anh. Lúc này, trên mạng xã hội, nhiều người quan tâm đến căn nhà mà Thái Công đang ở.

Liệu, không gian sống của NTK này có hoành tráng, xa xỉ như những gì Thái Công nói về thiết kế nhà, có điều gì đặc biệt bên trong khiến nhiều người tò mò.

NTK Thái Công.

Một trong số đó phải nhắc tới căn nhà cổ của Thái Công nằm trên đường Tú Xương, Quận 3 (nay là phường Xuân Hòa), TP.HCM. Bất động sản này từng được anh nhiều lần đăng tải lên mạng xã hội cũng như trên website chính thức của Thái Công Interior Design khiến nhiều người trầm trồ.

Theo đó, NTK đặt tên cho căn nhà là THÁI CÔNG VILLA – TÚ XƯƠNG SÀI GÒN. Theo chia sẻ, không gian không chỉ là nơi để sinh hoạt mà còn là địa chỉ để Thái Công tìm niềm cảm hứng sáng tạo.

Căn nhà của Thái Công ở TP.HCM

Thái Công từng chia sẻ hình ảnh quá trình sửa chữa căn nhà cổ này.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1920 với kiến trúc Pháp và phong cách trang trí nội thất mang dấu ấn của thập niên 60, 70; có sự kết hợp giữa hai phong cách Á - Âu. Các sản phẩm nội thất tại đây có các gam màu chủ đạo như nâu vàng, đen, tím. Hầu như toàn bộ vật dụng trong nhà đều được nhập trực tiếp từ Đức và các nước châu Âu; từ các nhà thiết kế nổi tiếng.

Dễ dàng nhận thấy, Thái Công chọn Phong cách Eclectic (phong cách kết hợp, là sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa phong cách phương Đông với phương Tây - PV) cho ngôi nhà của mình.

Trên kênh YouTube của mình, Thái Công từng chia sẻ anh thích ngôi nhà này ngay từ lần đầu nhìn thấy, đã bỏ ra 3 tháng để sửa nhà, tự tay thiết kế, giám sát việc sửa sang mỗi ngày vào năm 2010. Thái Công cho biết đã bỏ ra hơn 250 nghìn USD (khoảng hơn 6 tỷ đồng, tính theo mệnh giá năm 2025) để sửa nhà và hơn 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng) để mua nội thất trang trí.

Cùng ngắm một vòng bên trong căn nhà của Thái Công:

Bên ngoài căn nhà.

Lối cửa dẫn vào phía trong căn nhà, hành lang với toàn bộ tường ốp gỗ, đèn chùm từ Pháp với pha lê và đồng đen.

Lối cầu thang trong nhà, tất cả đêu được trải thảm thể hiện sự sang trọng và đem lại cảm giác mọi người luôn được chào đón.

Một số kiến trúc, nội thất phía trong nhà.

Bên trong phòng ngủ được trang trí nhiều đồ thủ công tinh tế, tranh sơn dầu. Thái Công

Phòng tắm và phòng thay đồ theo phong cách Venice, đá cẩm thạch trắng và ốp gỗ.

Không gian ngoài trời, có hồ bơi được lát gạch màu xanh ngọc như màu cây lá và điểm nhấn là bộ sofa ngoài trời với kiểu dáng và màu sắc bắt mắt.

Song những hình ảnh về căn biệt thự này đã được Thái Công chia sẻ từ nhiều năm trước. Anh cũng sở hữu nhiều biệt thự sang trọng khác ở TP.HCM. Bởi thế, hiện tại không rõ Thái Công còn sống trong căn nhà cổ này nữa hay không.