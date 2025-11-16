Bên trong biệt thự 8.000m2, gần 140 tỷ của ma nữ đẹp nhất Thái Lan "bắt chồng ở rể"

Thông tin Mai Davika - nàng "ma nữ" đẹp nhất màn ảnh Thái kết hôn với tài tử Ter Chantavit vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm. Cặp sao giữ kín thời gian, địa điểm tổ chức tiệc cưới và chỉ mời gia đình, bạn bè thân thiết nhất đến tham dự, càng khiến nhiều netizen thêm phần tò mò.

"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika đã chính thức kết hôn.

Ngoài địa điểm tổ chức đám cưới là ở một khách sạn nổi tiếng thì nơi làm lễ cầu hôn - biệt thự riêng của Mai Davika - có diện tích lên đến 8.000m2, gần 140 tỷ đồng cũng gây chú ý không kém. Bởi, mới đây theo tờ Kapook, trong chia sẻ về chuyện kết hôn với bạn trai, Mai Davika tiết lộ rằng:

“Anh ấy sẽ là người dọn về sống trong nhà của mình. Mình không thể chuyển đi nơi khác vì đây là căn nhà mới xây. Hơn nữa, mình rất gắn bó với mẹ, nên phải cảm ơn anh Ter vì anh ấy rất thấu hiểu".

Cả hai dự định sẽ xây thêm phòng riêng trong nhà, khu home office hoặc studio trong khuôn viên.

Bất động sản này không chỉ là minh chứng cho độ xa hoa giàu có của minh tinh mà còn cho thấy gu thẩm mỹ, sự đầu tư cho không gian nhà ở của mỹ nhân "Tình người duyên ma".

Một số góc bên ngoài căn biệt thự.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Wan Banterng năm 2022, Mai từng chia sẻ rằng cô muốn sống trong một không gian rộng rãi, nhiều cây xanh, đây là ngôi nhà đầu tiên và cô xem đó như món quà dành cho mẹ, nơi hai mẹ con có thể gắn bó lâu dài. Sau khi hoàn thành vào năm 2023, Mai Davika công khai trên kênh YouTube cá nhân vào năm 2023.

Cô cho biết biệt thự này có tổng trị giá hơn 200 triệu Baht (gần 140 tỷ đồng) với diện tích hơn 8.000m2. Từ cách thiết kế cho đến nội thất đều được người đẹp này tự lên ý tưởng, tự chi tiền. Trong các clip đăng trên Instagram và YouTube Davikah Channel, khán giả có thể thấy ngôi nhà trông như một khu resort thu nhỏ có bể bơi lớn, cầu thang xoắn ốc, sân cỏ, cây xanh rộng rãi. Bất động sản này được thiết kế theo phong cách châu Âu, với tông màu trắng làm chủ đạo.

Bên ngoài biệt thự có hồ bơi sang chảnh còn có một khoảng sân vườn cực rộng, nơi mỹ nhân "Tình người duyên ma" thường xuyên tổ chức tiệc cùng các sự kiện quan trọng tiếp đón hội bạn thân.

Trong vườn Mai Davika cho trồng nhiều loại cây, hoa giúp không gian của cả căn biệt thự gần gũi với thiên nhiên. Mai Davika từng chia sẻ: "Muốn sống ở nơi rộng lớn, nhiều cây xanh, để thoải mái làm những gì mình thích".

Bên ngoài đẹp xịn bên nhiêu thì bên trong càng giống lâu đài bấy nhiêu. Không gian trong nhà gây ấn tượng nhờ hệ thống cửa kính bao quanh, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác sáng sủa và vô cùng thoáng đãng.

Một số góc bên trong biệt thự của Mai Davika.

Từng món đồ dùng, nội thất đều do đích thân Mai Davika lựa chọn theo ý thích của bản thân. Tiêu biểu nhất chính là chiếc cầu thang vòng tròn dẫn lên các tầng được thiết kế với 3 tông màu đen, trắng và nâu giúp tổng thể cả căn biệt thự thêm phần sang trọng.

Đây cũng là nơi chứng kiến khoảnh khắc đẹp của sao nữ khi được người yêu 7 năm cầu hôn, và cả chụp ảnh cưới.

Đây là khu vực mà cô nàng thường xuyên check-in sống ảo vì có background và ánh sáng đẹp.

Nguồn: IGNV, Kapook