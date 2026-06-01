Bellamy's Organic trở thành nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™ tại Việt Nam

Sự kiện quy tụ đại diện Bellamy's Organic, các đối tác chiến lược, cơ quan báo chí – truyền thông cùng các khách mời trong lĩnh vực mẹ & bé và dinh dưỡng. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu dinh dưỡng dành cho trẻ em gắn tên với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh tại thị trường Việt Nam.



Họp báo công bố nhà tài trợ FIFA World Cup 2026™

"Tinh thần World Cup" mang thông điệp về sức khỏe và lối sống

Tại buổi họp báo, ông Jovi Shi, Giám đốc Kinh doanh Khu vực Đông Nam Á của Bellamy's Organic, cho biết việc trở thành Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™ mở ra cơ hội để thương hiệu kết nối sâu rộng hơn với người tiêu dùng thông qua những giá trị tích cực của thể thao, sự gắn kết gia đình và lối sống lành mạnh.

"Chúng tôi rất tự hào khi Bellamy's Organic trở thành Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™. Sự hợp tác này thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc mang đến những sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ chất lượng cao, an toàn và đáng tin cậy cho trẻ em, đồng hành cùng sự phát triển khỏe mạnh của thế hệ tương lai. Thông qua FIFA World Cup 2026™, Bellamy's Organic mong muốn lan tỏa tinh thần khỏe mạnh, năng động và kết nối đến hàng triệu gia đình trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam", ông Jovi Shi khẳng định.

Hệ thống phân phối - "xương sống" của chiến dịch

Từ phía đơn vị phân phối tại Việt Nam, ông Đoàn Việt Dũng, Giám đốc điều hành Forever Việt Nam, nhấn mạnh vai trò then chốt của mạng lưới đối tác trong việc đưa chiến dịch đến gần hơn với người tiêu dùng. Thông qua hệ thống nhà phân phối, cửa hàng mẹ và bé, đối tác bán lẻ cùng các kênh bán hàng trên toàn quốc, doanh nghiệp dự kiến triển khai loạt hoạt động đồng hành xuyên suốt mùa World Cup, bao gồm trưng bày sản phẩm tại điểm bán, chương trình quà tặng khuyến mại và các chiến dịch truyền thông tích hợp.

"Đối với chúng tôi, hệ thống phân phối không chỉ là cầu nối đưa các sản phẩm Bellamy's Organic đến gần hơn với người tiêu dùng mà còn là đối tác chiến lược quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần của chiến dịch FIFA World Cup 2026™ trên khắp Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng mỗi điểm bán sẽ trở thành một điểm chạm giá trị, nơi khách hàng không chỉ tiếp cận các sản phẩm Bellamy's Organic mà còn cảm nhận được tinh thần kết nối và những giá trị tích cực mà chiến dịch mang tầm vóc toàn cầu này đại diện", ông Đoàn Việt Dũng chia sẻ.

Thông qua sự kiện lần này, Bellamy's Organic tiếp tục khẳng định cam kết mang đến các giải pháp dinh dưỡng hữu cơ chất lượng cao cho trẻ em Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần kết nối, năng động và tích cực thông qua sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Bellamy's Organic là thương hiệu sữa và thực phẩm hữu cơ dành cho trẻ em có xuất xứ Úc, được chứng nhận hữu cơ 100%, hiện phân phối chính thức tại Việt Nam qua Công ty Forever. Thương hiệu định vị ở phân khúc cao cấp trong ngành hàng mẹ và bé, nhắm đến nhóm cha mẹ trẻ ưu tiên lựa chọn sản phẩm tự nhiên, an toàn cho con. FIFA World Cup 2026™ là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có sự tham dự của 48 đội tuyển, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, với 104 trận đấu trải dài trên 16 thành phố đăng cai.

