Năm 2014, tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), một bé trai 5 tuổi do sáng dậy muộn, bé bỏ lỡ bữa sáng ở trường nên mẹ nấu mì kèm cà chua, trứng và thịt cho con ăn tại nhà. Sau đó, đến trường, bé tiếp tục được cô giáo động viên ăn thêm một bát cơm đầy. Dù bụng đã căng tức, bé vẫn cố ăn hết vì được khen ngoan.

Sau bữa trưa, bé cùng các bạn đi ngủ. Nhưng do ăn quá no và nằm xuống ngay sau đó, thức ăn chưa kịp tiêu hóa đã bị trào ngược vào khí quản, chặn đứng đường thở. Khi bé vật lộn trong cơn nguy kịch, giáo viên lại ở xa, không kịp phát hiện. Đến lúc các bạn thức dậy, giáo viên mới phát hiện bé đã bất động. Lúc này, cậu bé đã ngừng thở hơn một giờ đồng hồ. Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong cũng là do ăn no rồi nằm ngủ, dẫn đến ngạt thở.

Bi kịch này phản ánh sự chủ quan trong cả gia đình và nhà trường. Người mẹ không nhắc nhở giáo viên kiểm soát lượng ăn của con, còn giáo viên lại không nhận ra biểu hiện bất thường sau bữa trưa. Sự bất cẩn ấy đã phải trả giá bằng một sinh mạng non nớt.

Nghe có vẻ hy hữu, nhưng đây không phải trường hợp duy nhất. Cuối năm 2024, câu chuyện về một chàng trai 24 tuổi tên Tiểu Dương ở Trung Quốc cũng khiến nhiều người rúng động. Sau bữa tối đơn giản với bạn gái, anh lên giường nghỉ ngơi. Thế nhưng, đến 3 giờ sáng, bạn gái bất ngờ nghe tiếng động lạ, quay sang thì thấy anh đang co giật. Dù được gọi cấp cứu ngay lập tức, nhưng mọi nỗ lực cứu chữa đều vô vọng. Ban đầu, bác sĩ nghi ngờ do xuất huyết não. Nhưng kết quả pháp y cho thấy sự thật gây sốc vì nguyên nhân tử vong là do ăn quá no rồi lập tức đi ngủ. Thức ăn ứ đọng trong dạ dày trào ngược, làm tắc đường thở và dẫn tới ngạt thở.

Những câu chuyện đau lòng này là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người: tuyệt đối không ăn quá no rồi lập tức đi ngủ. Thói quen tưởng chừng vô hại ấy lại có thể cướp đi sinh mạng chỉ trong tích tắc.

Đi ngủ ngay sau khi ăn no là thói quen nhiều người hay mắc phải, nhưng các bác sĩ khuyến cáo điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Lý do chính là:

- Gây rối loạn tiêu hóa: Khi ăn no, dạ dày phải hoạt động hết công suất để nghiền và tiêu hóa thức ăn. Nếu bạn nằm xuống ngay, quá trình tiêu hóa bị chậm lại, dễ dẫn đến đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng, trào ngược dạ dày – thực quản.

- Tăng nguy cơ trào ngược axit: Tư thế nằm ngang khiến dịch vị dạ dày dễ trào ngược lên thực quản, gây cảm giác nóng rát ngực, chua miệng và về lâu dài có thể gây viêm loét.

- Ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ: Cơ thể phải tập trung tiêu hóa thay vì nghỉ ngơi, khiến bạn ngủ không sâu, dễ mệt mỏi sau khi thức dậy.

- Tăng nguy cơ tăng cân, rối loạn chuyển hóa: Ăn no rồi ngủ ngay làm năng lượng dư thừa dễ tích trữ thành mỡ, từ đó gây thừa cân, béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường.

Các chuyên gia khuyên rằng nên đợi ít nhất 1,5-2 giờ sau bữa ăn mới đi ngủ, đồng thời ăn bữa tối nhẹ nhàng, tránh thực phẩm nhiều dầu mỡ để hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu