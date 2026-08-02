Đề xuất 7 nhóm người được bảo hiểm y tế chi trả khi khám tại nhà

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám chữa bệnh y học gia đình, khám tại nhà và khám từ xa. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên quỹ bảo hiểm y tế được đề xuất chi trả chi phí khám chữa bệnh tại nhà cho nhiều nhóm người bệnh không thể, hoặc rất khó đến cơ sở y tế.

Theo dự thảo, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán khi cơ sở khám chữa bệnh cử bác sĩ hoặc nhân viên y tế đến nơi người bệnh cư trú để thực hiện dịch vụ chuyên môn. Địa điểm khám có thể là nhà riêng, trung tâm bảo trợ xã hội hoặc nơi người bệnh đang sinh sống theo quy định về cư trú.

Chính sách này hướng tới các nhóm có hạn chế về sức khỏe hoặc khả năng vận động, gồm người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; người từ 75 tuổi trở lên gặp khó khăn trong đi lại; người mắc bệnh tâm thần không có khả năng tự chăm sóc; người mắc bệnh mạn tính bị hạn chế vận động hoặc liệt; người cần chăm sóc giảm nhẹ ở giai đoạn cuối đời.

Ngoài ra, dự thảo còn mở rộng cho người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc trung tâm điều dưỡng, cùng trẻ dưới 36 tháng tuổi và người cao tuổi không có người thân chăm sóc.

Bệnh nhân lớn tuổi đến bệnh viện khám sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ: Như Loan)

Các khoản chi được bảo hiểm y tế thanh toán gồm tiền khám bệnh, thuốc, xét nghiệm, vật tư y tế, thiết bị y tế và các dịch vụ chuyên môn khác thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Về mức chi trả, nếu giá khám chữa bệnh tại nhà thấp hơn hoặc bằng giá của cùng dịch vụ thực hiện tại cơ sở y tế, quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán theo mức giá khám tại nhà đã được phê duyệt.

Trường hợp chi phí khám tại nhà cao hơn giá dịch vụ tương ứng tại cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán theo mức hưởng hiện hành và hỗ trợ thêm 50% phần chênh lệch. Người bệnh tự chi trả 50% phần chênh lệch còn lại.

Bên cạnh khám tại nhà, dự thảo cũng quy định việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám chữa bệnh y học gia đình, khám từ xa và hỗ trợ khám từ xa.

Đối với mô hình y học gia đình, cơ sở khám chữa bệnh sẽ được Sở Y tế các tỉnh, thành phố phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký ban đầu cho người dân sinh sống trên địa bàn xã, phường hoặc đặc khu nơi cơ sở hoạt động.

Người đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại đây sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo quy định, khám sàng lọc bệnh, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe theo vòng đời và được chuyển tuyến khi có chỉ định của bác sĩ điều trị theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.