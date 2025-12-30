Bé trai ăn cắp đồ nhà bên rồi ngộ độc nhập viện, phụ huynh đòi hàng xóm bồi thường

Một bé trai 7 tuổi tại Trung Quốc mới đây đã lén ăn phần thức ăn đặt qua mạng của hàng xóm, không ngờ rằng hàng xóm này đã đặt món ăn với cấp độ siêu cay.

Sau khi ăn, cậu bé bị đau bụng dữ dội và nôn mửa, phải nhập viện điều trị. Điều gây chú ý là mẹ của cậu bé lại yêu cầu hàng xóm phải bồi thường viện phí với cáo buộc người này đã làm con trai bà phải đi cấp cứu.

Theo báo chí địa phương, khi đang chơi đùa trong khu dân cư, cậu bé thấy một túi thức ăn chưa mở để trước cửa nhà hàng xóm không có người trông coi nên đã lén lấy đi ăn.

Trùng hợp là người hàng xóm này đã nhiều lần bị mất đồ ăn giao đến. Để răn đe việc bị lấy cắp đồ ăn, người này đã cố ý đặt một phần ăn có mức độ cay rất cao.

Ngay sau khi ăn, cậu bé xuất hiện các triệu chứng đau bụng và nôn mửa nghiêm trọng. Sau khi đưa đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị viêm dạ dày ruột cấp tính. Chi phí nằm viện tiêu tốn khoảng 2.000 NDT (tương đương hơn 7 triệu đồng).

Người mẹ cho rằng hàng xóm đã khiến con trai mình bị bệnh nên yêu cầu bồi thường tiền thuốc men. Trong khi đó, người hàng xóm khẳng định đồ ăn là do mình mua hợp pháp, việc cậu bé tự ý lấy ăn là hành vi trộm cắp nên bản thân không phải chịu trách nhiệm.

Về vấn đề này, các luật sư nhận định rằng người hàng xóm không cần phải chịu trách nhiệm. Việc đặt đồ ăn là hoạt động dân sự bình thường, không vi phạm pháp luật hay đạo đức xã hội.

Mặc dù người này đặt món siêu cay và có dự đoán trước việc đồ ăn có thể bị lấy mất, nhưng hành vi này được xem là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân.

Hơn nữa, ớt là một loại gia vị phổ biến và hành vi này không vượt quá giới hạn cần thiết, do đó không cần phải bồi thường thiệt hại cho phía gia đình bé trai.

