Tối 15/10, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Tp.HCM) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công một trường hợp hi hữu khi một dị vật lớn kẹt lại 6 tháng trong cổ một bé trai 6 tuổi.

Theo PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, gia đình nghi ngờ bé nuốt phải một món đồ chơi nhưng không xác định được loại dị vật. Sau đó, trẻ thỉnh thoảng bị khò khè, khó nuốt và được đưa đến các cơ sở y tế điều trị nội khoa.

Trong lần nhập viện này, bé khò khè nhiều, khó nuốt. Kết quả chụp CT cho thấy dị vật đâm xuyên thành thực quản, tạo ổ áp xe ở thành sau họng và chèn ép làm hẹp lòng khí quản. Do dị vật lớn, vị trí phức tạp, các phương pháp nội soi không thể tiếp cận để gắp ra, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật.

BSCKII Vương Minh Chiều, trưởng ê-kíp phẫu thuật, cho biết dị vật nằm trong thực quản cổ, gần khí quản, tuyến giáp, các dây thần kinh và những mạch máu lớn cấp máu cho não. Vì vậy, quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự thận trọng cao để tránh tổn thương các cấu trúc quan trọng.

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2

Sau khoảng 2 giờ, ê-kíp bóc tách và lấy được dị vật qua đường rạch ngang cổ phải. Do dị vật mắc kẹt trong thời gian dài khiến mô thực quản viêm nhiều, các bác sĩ đồng thời khâu phục hồi, tái tạo đoạn thực quản cổ cho bệnh nhi.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch cho biết, trong thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp nhận điều trị rất nhiều trường hợp trẻ em nuốt dị vật, phần lớn là đồ chơi và các vật dụng trong gia đình.

Tuy nhiên, đây là một trường hợp hiếm gặp khi khối dị vật góc cạnh, lớn gần 2cm, kẹt lại ở thực quản cổ và gây chèn ép khí quản mà có thể tồn tại đến 6 tháng như vậy.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh hạn chế cho trẻ chơi các món đồ nhỏ, có chi tiết dễ ngậm hoặc nuốt. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp để được đánh giá và xử trí kịp thời, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng nặng. Nếu trẻ khó thở, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay.