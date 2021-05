Bé trai 3 tuổi mắc hội chứng Down rơi từ tầng 5 xuống đất gây xôn xao cả khu phố, cảnh sát cũng vào cuộc điều tra

Truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về một vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào ngày 3/5 mới đây tại tòa nhà chung cư The Bronx nằm trên đại lộ East Tremont, thành phố New York. Một bé trai 3 tuổi mắc hội chứng Down bị ngã từ tầng 5 xuống đất. Cảnh sát trích xuất camera an ninh cho thấy cảnh tượng hãi hùng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đứa trẻ không mất mạng.

Một đoạn video, do camera giám sát từ hiện trường mà tờ tin tức NBC New York thu được, cho thấy cậu bé Jose Garcia bị ngã xuống và bò lồm cồm ở dưới đất trước khi có một phụ nữ tiến lại gần với vẻ hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, sau đó một vài người dân xung quanh cũng chạy lại giúp đỡ. Khi xe cứu thương đến đưa cậu bé đi, đám đông mới giải tán.

Video: Bé trai mắc hội chứng Down rơi từ tầng 5 xuống đất, thoát chết kỳ diệu.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cậu bé Jose Garcia ở nhà với người dì (giấu tên) và chị gái Mia Jimenez. Khi dì đang mải làm việc trong bếp, Jose đã lần mò vào phòng ngủ, gỡ tấm bìa cứng gắn trên cửa sổ ra và mất đà, lao xuống từ cửa sổ của một căn hộ trên tầng 5 thuộc tòa chung cư The Bronx.

Cậu bé rơi trúng phần hiên nhô ra của cửa hàng bên dưới rồi đáp xuống đất. Có lẽ chính mái hiên nhô ra đó đã làm giảm trọng lực và cứu sống tính mạng của cậu bé Jose.

Ông Hetor Nazario, chủ cửa hàng có mái hiên đã đỡ cho Jose một mạng sống, chia sẻ ông rất buồn khi xem lại video. "Thật là một phép màu vì đứa bé vẫn còn sống. Mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn rồi", ông Nazario nói.

Gia đình của Jose cho biết cậu bé bị gãy xương đùi, đã trải qua một cuộc phẫu thuật và sẽ sớm bình phục.

Người dì được trông thấy chạy ra ngoài và lấy tay che mặt vì sợ hãi khi mọi người vây quanh cháu mình trên vỉa hè.

Dì của Jose nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng cậu bé có vẻ sợ hãi và nhìn những người xung quanh.



Gia đình của Jose cho biết cậu bé 3 tuổi này sẽ phải ở lại cơ sở chăm sóc y tế để theo dõi trong tối đa một tháng để đảm bảo rằng chân của cậu bé sẽ lành lặn.

Cậu bé Jose bị gãy xương và phải nằm viện điều trị ít nhất 1 tháng.

Dì (trái) và chị gái (phải) của bé Jose Garcia.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Quản lý Dịch vụ Trẻ em New York đã tìm gặp người nhà của Jose để điều tra. Tuy nhiên, họ không tìm thấy chứng cứ gì buộc tội dì và chị của cậu bé. Vì vậy, cho tới nay, cảnh sát đã liệt kê cú ngã của Jose chỉ là một tai nạn và sẽ không có ai bị cáo buộc bất kỳ tội danh nào.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Nguồn: Daily Mail