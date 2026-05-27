Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hồi sức thành công bệnh nhi đuối nước nguy kịch, không để lại di chứng thần kinh. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa hồi sức thành công một bệnh nhi 12 tuổi (trú tại Hà Nội) trong tình trạng đặc biệt nguy kịch sau tai nạn đuối nước. Nhờ được sơ cứu ban đầu kịp thời, vận chuyển cấp cứu nhanh và triển khai hồi sức chuyên sâu đúng thời điểm, bệnh nhi đã phục hồi tốt, không ghi nhận di chứng thần kinh sau điều trị.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi bị chìm dưới nước trong vài phút. Khi được đưa lên bờ, trẻ đã mất ý thức, ngừng thở, ngừng tim. Người dân tại hiện trường đã nhanh chóng thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp ban đầu và phối hợp chuyển trẻ đến cơ sở y tế. Sau đó, bệnh nhi được Trung tâm Cấp cứu 115 đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng và giảm oxy máu nghiêm trọng.

Qua thăm khám và đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị tổn thương phổi cấp sau đuối nước, kèm ảnh hưởng toàn thân do tình trạng thiếu oxy kéo dài. Ngay lập tức, ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực Nhi đã triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu như thông khí nhân tạo theo chiến lược bảo vệ phổi, hỗ trợ tuần hoàn tích cực, điều trị bảo vệ não sau thiếu oxy và kiểm soát thân nhiệt nhằm hạn chế tối đa tổn thương thần kinh thứ phát.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi được theo dõi liên tục, đánh giá sát diễn biến hô hấp, tuần hoàn và thần kinh để điều chỉnh phác đồ hồi sức phù hợp. Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhi đã cai máy thở thành công, được rút nội khí quản, phục hồi ý thức tốt và không ghi nhận di chứng thần kinh.

Theo BSCKII Hoàng Văn Kết - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trong cấp cứu đuối nước, “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống và phục hồi của người bệnh. Việc sơ cứu tim phổi đúng cách ngay tại hiện trường kết hợp vận chuyển sớm đến cơ sở y tế giúp tăng đáng kể cơ hội hồi phục và giảm nguy cơ di chứng lâu dài.

Ca bệnh là minh chứng cho hiệu quả của chuỗi cấp cứu liên hoàn từ cộng đồng đến bệnh viện, trong đó kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu của người dân, năng lực vận chuyển cấp cứu và hồi sức chuyên sâu đóng vai trò quan trọng trong việc giành lại sự sống cho người bệnh.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ khi tham gia các hoạt động dưới nước, tuyệt đối không để trẻ tự bơi, tắm tại ao, hồ, sông, suối khi không có người lớn đi cùng; đồng thời chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản để xử trí kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.