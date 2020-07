Bé trai 12 tuổi bị nghẹt mũi, chảy máu mũi suốt 1 tuần, đến bệnh viện khám bác sĩ gắp ra con đỉa dài 5cm to gấp 4 lần bình thường

Bác sĩ Ngô Xương Đằng, khoa nhi, bệnh viện Linkou Chang Gung Memorial Hospital, mới đây chia sẻ trường hợp bé trai (12 tuổi) cùng cả nhà đi leo núi. Khi thấy dòng suối trong vắt, cậu bé đã dùng nước suối rửa mặt. Trong lúc rửa mặt, bé trai cảm nhận có dị vật trong mũi, cho rằng mũi bị sặc nước nên không lưu tâm. Vài ngày sau, mũi của cậu bé bắt đầu có triệu chứng chảy nước mũi, nghẹt mũi, chảy máu mũi, sử dụng thuốc cầm máu nhưng không có tác dụng, lúc này cả nhà mới hoảng hốt đưa cậu bé đến bệnh viện khám.



Bác sĩ Ngô Xương Đằng cho biết: "Kết quả nội soi phát hiện khoang mũi của bệnh nhi có một con đỉa kích thước 5cm và nó đã ở trong khoang mũi của bệnh nhi được 1 tuần. Do hút máu nên cơ thể con đỉa to gấp 4 lần, bệnh nhi lúc đầu có triệu chứng nghẹt mũi, chảy máu mũi là do con đỉa gây ra. Sau khi con đỉa hút máu no, máu sẽ chảy tràn ra mũi, thật may là quá trình gắp con đỉa không gặp trở ngại".

Kết quả nội soi phát hiện khoang mũi của bệnh nhi có một con đỉa kích thước 5cm và nó đã ở trong khoang mũi của bệnh nhi được 1 tuần.

Bác sĩ Ngô Xương Đằng cảnh báo, đỉa thường xâm nhập vào cơ thể con người thông qua các lỗ, thông thường nó sẽ vào khoang mũi, khoang miệng, xuống niệu đạo, âm đạo. Khi đỉa xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ sống ký sinh và hút máu vật chủ kéo dài 1 tháng, nếu không phát hiện kịp thời, đỉa sẽ gây ra tình trạng thiếu máu cho vật chủ.

Khi mọi người đến vùng ngoại ô du lịch, nếu thấy nước suối có đỉa thì không nên rửa mặt hoặc sử dụng nước suối nhằm tránh tình trạng đỉa xâm nhập vào cơ thể.

Triệu chứng thường gặp khi cơ thể bị đỉa ký sinh là:

Chảy máu liên tục, do đỉa tiết ra chất hirudine có tác dụng chống đông máu, bệnh nhân không cảm thấy đau đớn. Khi bị đỉa chui vào cơ thể, nạn nhân có triệu chứng ho ra máu, nôn ra máu, tiểu ra máu.

Sinh vật chủ khi bị đỉa cắn khó cầm máu. Thường đỉa vào cơ thể bám vào thanh quản, hầu, mũi, họng, thực quản hoặc ở niệu đạo, bàng quang, bộ phận sinh dục của con người...

Đỉa ký sinh ở hầu, khí quản sẽ gây ngạt thở, có thể dẫn đến tử vong. Đỉa chui vào mắt gây chảy máu ở mắt, người bệnh sợ ánh sáng, chảy nhiều nước mắt. Đỉa ký sinh ở thực quản làm cho người nuốt khó, nôn oẹ. Đỉa cũng có thể chui vào âm hộ gây chảy máu kéo dài, chui vào đường sinh dục của nam giới làm chảy máu đường tiết niệu...

Theo các bác sĩ, điều trị đỉa ký sinh sẽ tùy theo từng trường hợp. Bệnh nhân cần đến cơ sở y tế ngay khi phát hiện hoặc nghi ngờ đỉa xâm nhập vào cơ thể.

Nếu bị đỉa xâm nhập vào các hốc tự nhiên, nạn nhân nên súc miệng bằng nước muối mặn hoặc hít chất có mùi cay, mùi hăng. Nếu đỉa bám ở vùng nông, bác sĩ dùng ống soi để gắp đỉa ra. Đỉa bám vào ở sâu trong các bộ phận cơ thể, phải gây tê và dùng dụng cụ chuyên dùng để gắp. Nếu chúng chui ở quá sâu, bác sĩ buộc phải mổ bệnh nhân để bắt đỉa.

Theo Ettoday