Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Một người mẹ lo lắng đưa con trai 11 tuổi đến bệnh viện thăm khám vì sợ con không cao được 1m75. Cậu bé cao 1m47, chiều cao hoàn toàn trong ngưỡng bình thường. Kết quả đo tuổi xương cũng trùng khớp với tuổi thực, tưởng chừng là tín hiệu tốt. Thế nhưng, khi bác sĩ kiểm tra kỹ hơn, phát hiện tinh hoàn của cậu bé đã đạt tới 8ml, trong khi chỉ cần vượt 4ml đã đồng nghĩa với việc bước vào tuổi dậy thì.

Điều bất ngờ là, “thủ phạm” lại đến từ chính thói quen bổ sung dinh dưỡng của gia đình. Suốt nửa năm qua, người mẹ thường xuyên nấu cho con uống canh cá ngựa hầm tam thất với hi vọng con cao nhanh hơn bạn bè. Nhưng loại canh này lại như “bàn tay vô hình” kích hoạt nút tăng tốc dậy thì. Ngắn hạn có thể giúp cơ thể phát triển nhanh, song lại tiềm ẩn vô vàn nguy cơ như khởi phát dậy thì sớm, khiến xương đóng sớm và chiều cao bị “chốt” lại, không thể phát triển thêm.

Bác sĩ cảnh báo, có nhiều trẻ vốn dĩ tuổi xương chậm, còn dư địa phát triển chiều cao, nhưng sau khi được cha mẹ “bồi bổ quá đà” thì tuổi xương lại vượt trước, tiềm năng tăng trưởng bị bào mòn sớm. Trước khi cho trẻ dùng bất kỳ loại thực phẩm chức năng hay bài thuốc nào với lời quảng cáo “tăng chiều cao”, phụ huynh nhất định phải tham khảo ý kiến bác sĩ.

Bác sĩ Lý Thiên , Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Quảng Châu (Trung Quốc), nhấn mạnh dấu hiệu phát triển tinh hoàn chính là “đèn báo sớm” của tuổi dậy thì. Nếu không nắm rõ và phát hiện bất thường kịp thời, trẻ có thể đối mặt với những rối loạn phát triển nghiêm trọng, ảnh hưởng cả thể chất lẫn tâm lý. Ông cũng cho biết số ca trẻ dậy thì sớm đến khám đang tăng nhanh, phần lớn liên quan đến việc cha mẹ tự ý cho con uống các loại thuốc bổ, canh thuốc, thực phẩm chức năng.

Các chuyên gia khuyến nghị, muốn trẻ phát triển chiều cao, cần đi theo 4 nguyên tắc khoa học gồm dinh dưỡng cân bằng (giàu đạm, canxi, vitamin D), ngủ đủ giấc (9-10 giờ mỗi ngày, ngủ trước 10 giờ tối), vận động hợp lý (ít nhất 1 giờ/ngày với các môn giúp xương phát triển như bơi, bóng rổ, nhảy dây) và theo dõi y tế định kỳ (đánh giá tuổi xương, hormone). Đồng thời, phụ huynh cần tránh những “yếu tố tiềm ẩn” khiến trẻ trưởng thành sớm như đồ ăn nhanh nhiều đường - nhiều dầu, thực phẩm đựng trong nhựa nóng, mỹ phẩm người lớn hay các loại thuốc bổ chưa kiểm chứng.

Bác sĩ nhấn mạnh sự phát triển của trẻ có quy luật tự nhiên riêng. Ép cho con lớn nhanh chẳng khác nào ‘kéo mạ cho nhanh cao’, chỉ khiến thành quả sụp đổ. Cha mẹ đừng quá nôn nóng so sánh con với bạn bè. Kiên nhẫn đồng hành và áp dụng phương pháp khoa học mới là cách bảo vệ con trưởng thành khỏe mạnh.

Nguồn và ảnh: QQ