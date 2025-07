Ngày 14/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận điều trị cho một trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi trú tại xã Nam Tuấn trong tình trạng sốt cao, co cứng toàn thân, vàng da nặng và nhiều vết thương trên cơ thể. Trước đó, trẻ được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Hòa An, sau khi thăm khám phát hiện tình trạng nặng nề của cháu, Trung tâm Y tế Hòa An đã chuyển trẻ ngay đến Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bố, mẹ cháu cho biết, cháu được đẻ rơi trên đường đến cơ sở y tế không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế, tuy nhiên sau đẻ rơi lại quay trở về nhà tự cắt rốn bằng kéo thông thường, buộc chỉ thô.

Sau sinh cháu xuất hiện tình trạng bú kém, da vàng sậm và quấy khóc. Gia đình đã cho trẻ uống mật ong và tiến hành cứa dao lam vào vùng đầu, mặt và thân mình với mục đích “giải bệnh”. Đến khoảng 17 giờ ngày 14/7, trẻ có biểu hiện khó thở, co cứng người, tím tái toàn thân và được đưa đến Trung tâm Y tế Hòa An, sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại thời điểm nhập viện, trẻ tỉnh nhưng thở yếu, sốt 38,8°C, mạch nhanh 170 lần/phút, nhịp thở 65 lần/phút, SPO₂ dao động 97–99% khi thở oxy. Khám lâm sàng ghi nhận toàn thân trẻ có nhiều vết cứa, da vàng sậm, phổi có rales ẩm hai bên, bụng mềm, đầu liệm. Bác sĩ nhận định trẻ suy hô hấp, nguy cơ cao nhiễm trùng huyết, uốn ván rốn, vàng da bệnh lý và sang chấn da nghiêm trọng.

Bé sơ sinh đang được các bác sĩ chăm sóc và điều trị tại bệnh viện

Ngay sau khi tiếp nhận, Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động hội chẩn với các chuyên khoa liên quan để thống nhất phác đồ điều trị tối ưu cho trẻ. Hiện bệnh nhi đang được điều trị tích cực bằng kháng sinh, hỗ trợ hô hấp và chăm sóc toàn diện.

Bác sĩ chuyên khoa I Lương Thành Long Phụ trách Khoa Nhi cho biết: “Đây là một trường hợp đáng tiếc do sinh con tại nhà không đảm bảo điều kiện vô trùng, cũng như việc lạm dụng các phương pháp dân gian sai cách. Những can thiệp như cho uống mật ong hoặc rạch da trẻ sơ sinh không chỉ phản khoa học mà còn gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ”.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo: Trẻ sơ sinh nên được sinh tại các cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên y tế hỗ trợ. Trong giai đoạn sơ sinh, bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như sốt, vàng da, bỏ bú, khó thở, tím tái…đều cần được thăm khám kịp thời tại cơ sở y tế. Việc sử dụng các phương pháp dân gian truyền miệng, chưa được kiểm chứng hoặc phản khoa học có thể dẫn đến biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Nhi tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng bệnh nhi, đồng thời khuyến cáo các gia đình – đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa – cần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh đúng cách, phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ từ những ngày đầu đời.