Bé sơ sinh bị vùi lấp trong vườn cao su ở Gia Lai hiện ra sao?

Ngày 11/12, Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết bé gái bị bỏ rơi trong vườn cao su đã được một lãnh đạo tỉnh đặt tên là Thiện An, tên thân mật tại khoa là bé Mơ. Hiện bé đang cai dần oxy, thở khí trời và tự bú bình, sức khỏe tiến triển tốt.

Trước đó, theo báo cáo của Công an xã Ia Mơ, khoảng tối ngày 8/12, anh Rơ Lan Bik, công nhân Công ty cao su Chư Pah (trú xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai), đang làm việc thì nghe thấy tiếng khóc trẻ sơ sinh phát ra từ khu vườn phía sau. Lại gần kiểm tra, anh phát hiện một con chó đang đào bới, bên dưới là một bé gái sơ sinh bị vùi lấp.

Anh Bik cùng một số công nhân đã nhanh chóng đưa bé vào phòng làm việc và báo cơ quan chức năng. Công an xã Ia Mơ có mặt ngay sau đó, phối hợp cùng công nhân tiến hành sơ cứu ban đầu. Bé được xác định là giới tính nữ, còn nguyên dây rốn, vùng trán có nhiều vết xước nghi bị động vật cào.

Cháu tiếp tục được đưa tới Trạm y tế xã rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để theo dõi. Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra và phát hiện bé bị suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, tay chân xuất hiện nhiều nốt đỏ nghi do côn trùng cắn.

Các bác sĩ đã tiêm kháng sinh, cho bé thở oxy, truyền dịch nuôi dưỡng để phòng nguy cơ nhiễm trùng do bé bị bỏ ngoài môi trường quá lâu.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vì sao bé gái sơ sinh bị bỏ rơi và bị vùi lấp giữa vườn cao su, đồng thời xác minh người liên quan để làm rõ vụ việc.