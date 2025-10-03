Theo NDTV, nạn nhân là bé Akshita, con gái của một nữ nhân viên bảo vệ làm việc tại trường. Hôm xảy ra sự việc, người mẹ đưa con đến trường và cùng nhau đi vào khu bếp. Tại đây, bếp đang để một nồi sữa lớn vừa nấu xong, đặt dưới quạt trần để làm nguội, chuẩn bị phục vụ cho học sinh.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, sau khi cùng mẹ rời khỏi bếp, bé Akshita đã chạy trở lại một mình, dường như muốn đuổi theo một con mèo nhỏ tiến gần tới khu vực nồi sữa. Khi tiếp cận, bé bất ngờ mất thăng bằng và ngã nhào vào trong nồi đang bốc khói.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con, người mẹ vội vàng chạy đến kéo bé ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu. Akshita được chuyển đến Bệnh viện Chính phủ Kurnool để điều trị tích cực, nhưng do bỏng quá nặng, bé đã không qua khỏi.

Sự việc gây chấn động cộng đồng địa phương, nhiều người bày tỏ nỗi đau xót trước cái chết thương tâm của bé gái. Hiện giới chức địa phương đang tiến hành xác minh trách nhiệm liên quan đến công tác an toàn trong trường học.

