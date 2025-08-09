Nóng: Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng ở tuổi 46

Chiều 9/8, trên trang cá nhân, diễn viên – nhà sản xuất Ngô Thanh Vân hạnh phúc thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.

Ở tuổi 46, "đả nữ" của màn ảnh Việt xúc động chia sẻ: "Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất – con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo."

Khoảnh khắc được Ngô Thanh Vân đăng tải cho thấy cô và ông xã Huy Trần bên con gái mới sinh, tràn ngập yêu thương. Nữ diễn viên cho biết con chào đời thuận lợi, mẹ tròn con vuông.

Bức ảnh trắng đen được đăng kèm ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên vừa trải qua ca vượt cạn, Huy Trần ở bên cạnh, ân cần nhìn con và vợ. Hình ảnh giản dị nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc đã nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích, chia sẻ từ người hâm mộ và đồng nghiệp.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn tháng 5/2022 sau hơn hai năm hẹn hò. Từ khi kết hôn, cặp đôi giữ cuộc sống hôn nhân kín đáo nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, đồng hành trong công việc và cuộc sống. Việc đón con gái đầu lòng ở tuổi 46 được xem là một cột mốc đặc biệt trong hành trình hôn nhân của cả hai.

Với sự chào đời của bé Gạo, "đả nữ" màn ảnh Việt bước sang một vai trò mới – làm mẹ, mở ra một chương mới đầy yêu thương và hạnh phúc trong cuộc đời mình.

Xin chúc mừng vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần!