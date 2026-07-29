Bé Gạo 11 tháng đã chập chững, "mẹ bỉm" Ngô Thanh Vân hé lộ tuyệt chiêu dạy con đi không cần ép uổng

Có một Ngô Thanh Vân rất khác sau khi lên chức mẹ. Không còn là "đả nữ" quen thuộc với những cảnh hành động hay lịch trình làm việc dày đặc, nữ diễn viên những tháng gần đây thường xuyên chia sẻ về cuộc sống bên con gái Gạo, từ những cột mốc đầu đời đến những kinh nghiệm chăm con mà cô tích lũy được.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc bé Gạo tập đi kèm những chia sẻ về cách gia đình đồng hành cùng con trong giai đoạn phát triển vận động. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là các mẹ bỉm đang có con nhỏ.

Theo Ngô Thanh Vân, cô nhận được khá nhiều câu hỏi từ các bà mẹ về việc làm thế nào để em bé biết đi sớm hơn. Tuy nhiên, thay vì tìm cách tập cho con đi thật nhiều, vợ chồng cô lại lựa chọn một phương pháp khác: Tạo ra môi trường để con tự khám phá và phát triển theo khả năng của mình.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Thật ra, thay vì tập đi quá nhiều, nhà mình chọn tạo môi trường để con tự vận động".

Cụ thể, cô cho biết gia đình luôn cố gắng tạo một không gian rộng rãi và an toàn để bé được tự do di chuyển. Góc vui chơi của Gạo cũng được sắp xếp sao cho đủ hấp dẫn để bé có động lực bò, vịn, đứng lên rồi từng bước tiến về phía những món đồ mình yêu thích.

Bên cạnh đó, trong nhà luôn có những điểm vịn chắc chắn để bé tập đứng, đồng thời bố trí các vị trí bám liên tiếp giúp con có thể men theo từng bước nhỏ. Theo Ngô Thanh Vân, những thay đổi tưởng chừng rất đơn giản này lại tạo điều kiện để em bé chủ động vận động mỗi ngày mà không cảm thấy bị ép buộc.

"Mỗi ngày chỉ cần một chút, con sẽ tự mạnh dạn hơn, tự tin hơn và đôi chân cũng vững vàng hơn", cô viết.

Ở thời điểm hiện tại, bé Gạo đã được 11 tháng tuổi và bắt đầu có thể tự đi vài ba bước. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Thanh Vân muốn nhấn mạnh không phải thành tích của con, mà là cách nhìn nhận của cha mẹ về quá trình phát triển của trẻ.

Nữ diễn viên cho rằng mỗi em bé đều có tốc độ lớn lên khác nhau. Có bé biết đi sớm, có bé cần thêm thời gian và điều đó hoàn toàn bình thường. Vì vậy, cha mẹ không nên quá áp lực hay so sánh con mình với những đứa trẻ khác.

Theo cô, điều quan trọng nhất không phải là con biết đi trước hay sau người khác, mà là được phát triển trong một môi trường phù hợp, nơi cơ thể có thể hoàn thiện các kỹ năng một cách tự nhiên.

"Gạo 11 tháng hiện đã tự đi được vài ba bước rồi. Mỗi em bé sẽ có tốc độ phát triển khác nhau, nên điều quan trọng nhất không phải là 'đi sớm', mà là được tạo đúng môi trường để cơ thể phát triển một cách tự nhiên".

Khép lại bài chia sẻ, Ngô Thanh Vân gửi gắm một thông điệp ngắn gọn nhưng nhận được nhiều sự đồng tình: "Mẹ chỉ cần chuẩn bị môi trường. Việc còn lại, hãy tin vào khả năng của con".

Quan điểm này cũng được nhiều chuyên gia về sự phát triển trẻ nhỏ khuyến khích. Thay vì thúc ép trẻ đạt các cột mốc thật sớm, cha mẹ nên tạo không gian an toàn để con được tự do vận động, bởi chính những trải nghiệm tự nhiên sẽ giúp trẻ phát triển khả năng giữ thăng bằng, phối hợp tay chân và xây dựng sự tự tin.

Dưới phần bình luận, nhiều bà mẹ cho biết họ cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc chia sẻ của Ngô Thanh Vân. Không ít người thừa nhận từng lo lắng khi thấy con mình biết đi muộn hơn các bạn cùng tháng tuổi, nhưng sau đó nhận ra mỗi em bé đều có hành trình phát triển riêng.

Từ ngày đón con gái chào đời, cuộc sống của Ngô Thanh Vân cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây khán giả quen thuộc với hình ảnh một nữ diễn viên mạnh mẽ, quyết đoán và hết mình với các dự án điện ảnh, thì hiện tại cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và hành trình làm mẹ.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những câu chuyện rất đời thường như chăm con ngủ, cho con ăn dặm, theo dõi từng cột mốc phát triển hay những khoảnh khắc cả gia đình cùng vui chơi. Không xây dựng hình ảnh một "bà mẹ hoàn hảo", Ngô Thanh Vân chọn cách kể lại những trải nghiệm chân thực, từ niềm vui đến những bỡ ngỡ trong lần đầu làm mẹ ở tuổi trung niên.

Có lẽ vì vậy mà mỗi bài viết của cô đều nhận được nhiều sự đồng cảm. Bởi sau ánh hào quang của một "đả nữ" nổi tiếng, điều khán giả nhìn thấy hôm nay là hình ảnh một người mẹ kiên nhẫn, luôn sẵn sàng học hỏi và tin tưởng vào nhịp phát triển tự nhiên của con. Thông điệp mà Ngô Thanh Vân gửi gắm cũng rất giản dị nhưng đáng để nhiều bậc cha mẹ suy ngẫm: Không cần chạy đua với các cột mốc, chỉ cần tạo điều kiện tốt nhất để con được lớn lên theo đúng tốc độ của chính mình.