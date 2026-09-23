Bé gái 9 tuổi tử vong sau cú ngã cầu thang ở trường học

Một học sinh 9 tuổi đã tử vong sau khi ngã từ cầu thang tại một trường tư thục ở quận Ranga Reddy, bang Telangana, Ấn Độ.

Cô bé được xác định là Varnika, học sinh lớp 4, bị chấn thương đầu nghiêm trọng sau cú ngã và đã tử vong khi đang được điều trị tại bệnh viện vào ngày 18/9.

Vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 17/9. Theo thông tin ban đầu, Varnika đang sử dụng cầu thang thì bị mất thăng bằng và ngã, dẫn đến chấn thương đầu nghiêm trọng. Cô bé bất tỉnh sau cú ngã và được nhân viên nhà trường đưa đến bệnh viện gần đó.

Mặc dù được điều trị, cô bé đã qua đời vì vết thương vào ngày hôm sau.

Bé gái bất tỉnh sau cú ngã cầu thang. Ảnh cắt từ clip/Gummalla Lakshmana

Vụ việc đã được camera giám sát của trường ghi lại. Đoạn clip cho thấy Varnika đang đi xuống cầu thang rồi đột nhiên ngã. Các học sinh khác gần đó cố gắng đỡ cô bé, trong khi một học sinh khác gọi giáo viên đến giúp. Sau đó, giáo viên được nhìn thấy đang kiểm tra cô bé và xem có dấu hiệu bị thương hay không.

Thanh tra K Seetharam cho biết đoạn clip hiện có cho thấy bé gái bị mất thăng bằng khi đang đi cầu thang. Ông cũng cho biết đến tối ngày 18/9, vẫn chưa có đơn tố cáo nào được trình báo với cảnh sát.

Cảnh sát cũng đang điều tra xem Varnika có tiền sử bệnh lý nào không.

Trong khi đó, gia đình cô bé cáo buộc ban quản lý trường học đã không liên lạc đúng cách sau vụ tai nạn. Họ cho rằng họ không được thông báo kịp thời và không được cung cấp đầy đủ thông tin về những gì đã xảy ra, điều này được cho là đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc đưa đứa trẻ đến bệnh viện.

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Tuy nhiên, nhà trường đã phủ nhận những cáo buộc này, cho biết họ đang chờ cha của cô bé đến. Theo nhà trường, khi đứa trẻ đột nhiên bắt đầu nôn mửa, các nhân viên đã ngay lập tức sắp xếp xe và đưa em đến một bệnh viện tư nhân gần đó.

Cảnh sát đang xem xét đoạn clip từ camera giám sát để xác định chính xác nguyên nhân vụ ngã và những sự kiện tiếp theo.

Phương Linh (theo NDTV)