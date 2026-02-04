Bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TPHCM

Ngày 4/2, mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh một bé gái quỳ gối, bị cả nhóm đồng trang lứa vây đánh.

Trong clip, bé gái liên tục bị một thiếu nữ dùng cây đánh vào vùng đầu. Sau đó, 2 thiếu nữ khác lao vào, tiếp tục đánh đập . Nạn nhân không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Bé gái quỳ gối van xin nhưng vẫn bị đánh đập. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, có một số em cả nam và nữ đứng chứng kiến vụ hành hung nhưng không vào can ngăn. Có em thậm chí còn lên tiếng cổ vũ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào ngày 31/1, trong một con hẻm thuộc phường Tây Nam, TPHCM.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tây Nam đã mời những người liên quan cùng phụ huynh đến làm việc. Do nhóm tham gia đánh đập bé gái đều chưa đủ tuổi (dưới 14 tuổi), nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh về nhà để giáo dục , chấn chỉnh.

Nạn nhân bị nhóm vây đánh. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, thay vì ăn năn hối cãi, một trong số những em tham gia hành hung còn lên mạng xã hội dùng lời lẽ thách thức, đe dọa khiến nạn nhân và gia đình hoang mang, lo lắng.

Công an địa phương đã tiến hành mời làm việc, đề nghị gia đình em này có biện pháp ngăn chặn, nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.