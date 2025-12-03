Ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tới thăm hỏi, động viên hai chị em H.H.N.N (11 tuổi) và H.L.N.N (8 tuổi) bị cha nhốt trong phòng, trong đó có bé bị xích chân.

Theo ông Tấn, sáng 3/12, cả hai bé đã được đến trường để học lớp 1.

"Vụ việc xảy ra ở địa phương khác nên xã không nắm rõ tình hình cụ thể. Tuy nhiên, khi hai bé gái cùng về nhà ngoại tại xã Ea Ning, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để các bé được đi học" - ông Tấn nói.

Hai bé gái đã được đến trường.

Trước đó, khuya 30/11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái khoảng 9 tuổi bị xích trong căn phòng đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu.

Bé bị xích vào thành giường sắt đã bị hỏng bằng một cái xích dài khoảng 1m. Bên cạnh là một khay nhựa đựng cơm trắng, thức ăn đạm bạc, một can nước lớn loại 20 lít. Ở góc tường là những bộ quần áo được gom lại một đống. Ngoài ra có một số chai nhựa rỗng, có chai chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ clip này. Theo đó, người cha là ông N.T.Đ. (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) đã xích chân bé gái. Ông Đ. khai nhận, mẹ của hai cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả hai cháu đều đã nghỉ học. Do hằng ngày phải đi làm nên ông Đ. đã nhốt, xích chân một trong số các cháu trong phòng.

Lực lượng chức năng đã đưa các bé đi giám định sức khỏe để có căn cứ xử lý vụ việc.