Tại một trường tiểu học, cô bé Lạc Lạc (8 tuổi ở Trung Quốc) vốn hoạt bát, lanh lợi, song dạo gần đây lại liên tục kêu đau bụng, đặc biệt là vào mỗi buổi chiều thứ Sáu. Ban đầu, người cha lo lắng con mắc bệnh về tiêu hóa, tìm mọi cách đưa đi kiểm tra nhưng không phát hiện vấn đề gì.

Sự việc chỉ được làm sáng tỏ khi giáo viên chủ nhiệm nhẹ nhàng chia sẻ với anh: “Thực ra, cháu không phải đau bụng thật. Đây là cách để con thu hút sự chú ý. Lạc Lạc thường tâm sự rằng bố mẹ hay cãi vã và rất ít khi ở bên cạnh con”.

Nghe đến đây, người cha sững người. Hóa ra những cơn “đau bụng” lặp đi lặp lại không phải là bệnh lý, mà là lời kêu cứu thầm lặng của đứa trẻ đang khát khao tình cảm và sự an toàn từ gia đình.

Các chuyên gia tâm lý từng chỉ ra, bầu không khí gia đình chính là “tấm gương” phản chiếu trực tiếp đến tâm hồn trẻ. Cha mẹ hòa thuận, con cái sẽ lớn lên trong sự an yên; ngược lại, mâu thuẫn, tranh cãi thường xuyên sẽ khiến trẻ bất an, thậm chí mang mặc cảm rằng mình là nguyên nhân dẫn tới rạn nứt.

Cũng giống như trường hợp của Lạc Lạc, việc “giả đau bụng” chính là tín hiệu cầu cứu, là cách con trẻ muốn nói: “Bố mẹ ơi, con cần sự quan tâm của hai người”.

Điều này nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng, với trẻ nhỏ, vật chất không bao giờ là món quà lớn nhất. Thứ mà các em cần hơn cả, chính là một mái ấm ổn định, những giờ phút đồng hành thực sự và tình yêu thương không điều kiện.

Cha mẹ hãy lắng nghe nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, và quan trọng nhất, hãy học cách giữ cho tổ ấm luôn ấm áp, để con trẻ có nơi nương tựa, trưởng thành trong an toàn và hạnh phúc.

