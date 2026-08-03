UBND phường Đồng Nguyên (tỉnh Bắc Ninh) vừa phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ của một bé gái bị bỏ rơi trước cổng Mái ấm Từ Tâm.

Theo UBND phường Đồng Nguyên, khoảng 21h ngày 29/7, ông Ngô Sỹ Quyết (SN 1988, trú tổ dân phố Vĩnh Kiều, phường Đồng Nguyên) phát hiện một bé gái bị bỏ lại trước cổng Mái ấm Từ Tâm nên trình báo chính quyền địa phương.

Bé gái khoảng 6 tuổi, cao khoảng 1,18 m, mặc bộ quần áo màu hồng, sức khỏe ổn định. Bên cạnh cháu có túi quần áo, cặp sách và mảnh giấy được cho là lời nhắn của người mẹ.

“Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình còn phải nuôi một mẹ già bị tai biến nên em không có khả năng nuôi con cho con ăn học. Em xin nhờ đến sự giúp đỡ của Mái ấm Từ Tâm, cầu mong anh chị trong mái ấm giúp đỡ nuôi con cho em không bị rơi vào hoàn cảnh mồ côi. Con tên là Chu Thị Khánh Phương, sinh ngày 22/9/2019. Em xin cảm ơn Mái ấm và mong Mái ấm đừng tìm em. Khi nào em có khả năng và cuộc sống ổn định, em sẽ quay lại tìm con”, nội dung trong bức thư.

Ngoài số quần áo, cặp sách và lá thư, cơ quan chức năng không phát hiện giấy tờ tùy thân hay tài liệu nào khác liên quan nhân thân của cháu bé.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Đồng Nguyên lập biên bản trẻ em bị bỏ rơi theo quy định và ban hành quyết định giao cháu bé cho ông Ngô Sỹ Quyết, đại diện Mái ấm Từ Tâm, tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Địa phương đồng thời thông báo công khai để tìm cha, mẹ đẻ của cháu bé trong thời gian 7 ngày (31/7 - 6/8).

UBND phường Đồng Nguyên đề nghị cha, mẹ đẻ của cháu hoặc người biết thông tin liên quan sớm liên hệ trực tiếp với UBND phường Đồng Nguyên (đường Nguyễn Văn Cừ, tổ dân phố Đồng Kỵ 2, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) để giải quyết theo quy định.