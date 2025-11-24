Bé gái 4 tuổi hoảng loạn, nói nhảm được chẩn đoán viêm não tự miễn

Trước khi phát bệnh, bé hoàn toàn khỏe mạnh. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, trẻ bắt đầu có biểu hiện bất thường, ăn uống kém, hoảng loạn, nói nhảm, tay chân co cứng và thường xuyên trợn mắt, dù không bị sốt. Bé được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh, sau đó chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Ngày 4/11, bệnh nhi vào khoa Cấp cứu và Chống độc với chẩn đoán viêm não, sau đó được chuyển sang Trung tâm Bệnh Nhiệt đới.

Tại đây, trẻ được điều trị theo phác đồ viêm não và làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Hai ngày sau, kết quả xác định bé mắc viêm não tự miễn có kháng thể NMDA, trẻ được chuyển đến khoa Nội Thần kinh, Trung tâm Thần kinh để tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhi đang được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện.

TS.BS Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh, cho biết viêm não tự miễn không còn là bệnh lý hiếm gặp. Trong hơn 5 năm trở lại đây, số ca được phát hiện tăng đáng kể, đứng thứ hai sau viêm não do virus hoặc vi khuẩn.

Trong đó, viêm não tự miễn có kháng thể NMDA là thể bệnh phổ biến nhất. Người bệnh thường khởi phát bằng các triệu chứng thần kinh như co giật, rối loạn vận động, hoặc thay đổi hành vi, rối loạn cảm xúc, mất ngủ, rối loạn ngôn ngữ.

Trường hợp nặng có thể rơi vào hôn mê. Điều trị chủ yếu dựa vào các liệu pháp miễn dịch, tỷ lệ hồi phục cao nhưng thời gian phục hồi tùy thuộc mức độ tổn thương.

Với trường hợp của bệnh nhi, các bác sĩ đang áp dụng phác đồ miễn dịch và lọc huyết tương theo chỉ định. Thời gian điều trị có thể kéo dài tùy vào đáp ứng của cơ thể.