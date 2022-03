Bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã không qua khỏi

Tối 12/3, lãnh đạo Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bé gái Đ.N.A 3 tuổi tử vong lúc 19h15 phút cùng ngày sau gần 3 tháng được điều trị tích cực. Theo lãnh đạo khoa, do sức khỏe của bé quá yếu, không đáp ứng được điều trị, các bác sĩ đã cố gắng hết sức.

Trước đó, chiều tối 17/1, bé gái Đ.N.A., 3 tuổi, xã Canh Nậu, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi chụp chiếu phát hiện 9 vật thể nghi là đinh trong sọ não.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Lối đi vào khu nhà trọ của mẹ bé

Người nhà cho biết, anh Đỗ Hữu Chung và chị Nguyễn Thị L. (mẹ bé A.) đã lập gia đình hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà do mai mối. Do anh Chung không được nhanh nhẹn nên chị L. cáng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con.

Tháng 2/2021, L. bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Ba tháng sau, L. quay về đón con, hai người li hôn. Hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, bé út Đ.N.A. sống với mẹ.

https://afamily.vn/be-gai-3-tuoi-bi-nhan-tinh-cua-me-dong-dinh-vao-dau-da-khong-qua-khoi-20220312203340013.chn