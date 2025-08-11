Gen Alpha đang chơi game gì? Mẹ trẻ thời 4.0 vẫn hoa cả mắt khi cậu con trai Gen Alpha nhắc đến "vũ trụ game Roblox"

Mẹ trẻ thời 4.0 nhưng vẫn "ú ớ" tìm cách hiểu cậu con trai Gen Alpha

Tôi vốn tự nhận mình là một bà mẹ 9x “xì-tin”, tư tưởng hiện đại, cập nhật xu hướng nhanh như lướt TikTok. Tưởng mình hiểu rõ Gen Alpha nhà mình lắm, ai ngờ… vẫn quay mòng mòng với công cuộc tìm hiểu thế giới của đám trẻ.

Một ngày đẹp trời, tôi thấy cậu ấm 11 tuổi hí hoáy bên chiếc máy tính, mắt long lanh như nhìn thấy chân trời mới. Tôi thì không bài xích game cũng không anti công nghệ nhưng thú thực là cũng sợ con mình nó dính vào những thứ không lành mạnh.

- Con đang chơi gì đấy?

- Game khu trên Roblox ạ.

Ảnh minh hoạ

Tôi kiểu… “Ơ, khu vườn gì? Trồng rau nuôi gà à? À ý là chơi nông trại đúng không? Mẹ cũng chơi đấy!"

Tôi cứ nghĩ chắc lại là kiểu game nông trại nhẹ nhàng mà tôi chơi từ cái thời còn dùng Iphone 5 ai dè thằng bé bảo:

- Mẹ ơi, con đang trồng cây, xây nhà, nuôi thú… nhưng ở đây con còn được đi chơi công viên nước, thám hiểm đảo kho báu nữa! Nói chung là 1 dạng game trải nghiệm không giới hạn, vũ trụ Roblox hơi lằng nhằng xíu, mẹ phải chơi thì mới hiểu cơ.

Ủa? Khu vườn gì mà đa-zi-năng vậy? Tôi bắt đầu hoang mang: liệu đây là trò chơi lành mạnh hay tiềm ẩn mấy cái “cạm bẫy” công nghệ mà báo chí hay cảnh báo?

Đấy, thế là từ một bà mẹ luôn thông thạo xu hướng, bắt trend nhanh thoăn thoắt thì tôi phải lặng lẽ đi… Google tìm hiểu xem con mình đang chơi cái gì, kẻo mai kia nó mời tôi vào game mà tôi lại tưởng mình đang… cấy lúa.

Vũ trụ game Roblox

Cái “khu vườn” mà cậu bé nói tới thực ra là một trò chơi trong nền tảng Roblox – một thế giới ảo do cộng đồng người chơi tạo ra. Roblox không chỉ có một trò, mà là hàng triệu mini-game thuộc đủ thể loại: từ xây dựng, nông trại, khám phá, giải đố… đến hành động, đua xe.

Cụ thể, “khu vườn” này có thể là một game kiểu Gardenscape, Garden Tycoon hoặc Grow a Garden trong Roblox, nơi người chơi trồng cây, chăm hoa, nuôi thú, mở rộng khu đất và thỉnh thoảng… rẽ ngang đi khám phá các khu vực khác.

Nó lành mạnh ở chỗ:

- Kích thích sự sáng tạo: trẻ được tự thiết kế, xây dựng không gian của mình.

- Kết nối cộng đồng: có thể chơi cùng bạn bè, trò chuyện (nhưng cần kiểm soát).

- Rèn kỹ năng quản lý tài nguyên: tiền, vật phẩm, thời gian trong game.

Tuy nhiên, cũng có rủi ro nếu cha mẹ không theo sát:

- Trẻ có thể tiếp xúc với người lạ trong game.

- Một số game có tính năng mua vật phẩm bằng tiền thật.

- Nếu không quản lý thời gian, trẻ dễ bị cuốn vào chơi quá lâu.

Tìm hiểu thế của các bạn nhỏ Gen Alpha

Chơi thử cùng con: Vừa hiểu game, vừa gắn kết tình cảm.

Đặt giới hạn thời gian: Ví dụ mỗi ngày 1 tiếng.

Bật chế độ an toàn (Parental Controls) để hạn chế trò chuyện với người lạ.

Giáo dục con về việc chi tiêu trong game, tránh “tiền thật - tiền ảo” bị nhầm lẫn.

Tóm lại, Roblox và “khu vườn” kia không xấu, thậm chí khá bổ ích nếu được chơi đúng cách. Vấn đề không phải là cấm đoán, mà là đồng hành, kiểu như bạn vừa làm “nông dân ảo” vừa làm “cảnh sát trưởng” để đảm bảo con chơi an toàn.