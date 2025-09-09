Cách thời điểm vào viện ba ngày, bé trai 4 tuổi ở Tuyên Quang trong lúc chơi đùa vô tình dẫm phải đuôi con mèo nuôi trong nhà. Con vật lập tức quay lại cắn vào mu bàn chân trái khiến bé bị chảy máu với bốn vết thương.

Thay vì đưa bé đến cơ sở y tế, bà nội lại sử dụng lá cây không rõ loại, đắp lên vết thương để cầm máu mà không sát khuẩn hay xử lý y tế cơ bản.

Sau hai ngày, bé bắt đầu sốt cao, mu bàn chân sưng tấy, đỏ nóng, đau nhức và xuất hiện vùng thâm đen hoại tử. Gia đình vội đưa bé đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển gấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do tình trạng diễn tiến nhanh và nghiêm trọng.

Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp , mu bàn chân trái sưng nề, hoại tử, kèm theo các bọng nước kích thước lớn và nhiều di vật là lá cây còn dính trong vết thương. Tình trạng viêm mô lan rộng lên đến cẳng chân trái, bé được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, suy gan , suy thận, rối loạn đông máu nặng.

Nhân viên y tế xử trí vết thương cho trẻ. (Ảnh: Thanh Sơn)

Bác sĩ Bùi Đình Dũng, người trực tiếp điều trị, cho biết bệnh nhi được dùng kháng sinh phổ rộng liều cao, tiêm phòng uốn ván, huyết thanh dại và điều trị tích cực để kiểm soát nhiễm trùng.

“Sau khi tình trạng nhiễm khuẩn được khống chế và chỉ số đông máu ổn định, bé sẽ được chuyển sang Khoa Chấn thương chỉnh hình để tiến hành cắt lọc và làm sạch vùng hoại tử” , bác sĩ Dũng cho hay.

Hiện bé bước sang ngày điều trị thứ năm, các dấu hiệu sinh tồn ổn định hơn, sốt giảm và sức khỏe có tiến triển tích cực. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là lời nhắc nhở nghiêm trọng về hậu quả của việc tự ý sử dụng thuốc nam cho vết thương hở.

Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thị Thúy - Trưởng khoa Nhi, nhấn mạnh rằng việc đắp lá cây không rõ nguồn gốc lên vết thương có thể gây nhiễm trùng nặng, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như hoại tử mô, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

“Với những trường hợp tổn thương nặng như bệnh nhi này, nhiễm trùng lan rộng khiến việc cứu chữa vô cùng khó khăn và tốn kém”, bà nói.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị vết thương do động vật cắn hay bất kỳ vết thương hở nào, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được xử lý đúng cách, tuyệt đối không tự ý điều trị bằng phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng. Việc chậm trễ điều trị hoặc xử lý sai cách có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.