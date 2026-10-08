Cậu bé 8 tuổi đã suýt chết vì suy thận cấp, cả đời chạy thận, bác sĩ tức giận: "Bố mẹ chiều quá hóa hại con!"

Tiếng máy lọc máu kêu tít tít đều đặn trong phòng cấp cứu hồi sức như từng nhát dao cứa vào tâm trí người mẹ trẻ ở Hà Nam (Trung Quốc).

Cậu bé 8 tuổi tên Tiểu Bảo (tên đã thay đổi) nhập viện trong tình trạng toàn thân sưng húp, mi mắt phù nề nặng, cơ thể tím tái và khó thở dữ dội do suy thận cấp chuyển biến chứng suy tim nguy cấp. Dù đội ngũ y bác sĩ đã dốc toàn lực giành lại sự sống cho em từ tay tử thần, nhưng tổn thương ở hệ bài tiết là không thể đảo ngược. Cậu bé chính thức chuyển sang giai đoạn suy thận mạn tính và sẽ phải gắn liền phần đời còn lại với những đợt chạy thận nhân tạo kéo dài.

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Đứng trước giường bệnh, bác sĩ chuyên khoa thận Yang Ying (Hà Nam, Trung Quốc) vừa xót xa vừa bất lực, không giấu nổi sự tức giận khi nghe người mẹ nức nở phân trần về lối sinh hoạt của con. Ông nói thẳng: "Bố mẹ chiều quá hóa hại con rồi!".

Hóa ra từ nhỏ, Tiểu Bảo đã rất lười uống nước lọc vì chê nhạt nhẽo. Xót con than khóc, bố mẹ đã nuông chiều mua trà sữa cho em uống thay nước mỗi ngày, đồng thời thưởng thêm các món gà rán, khoai tây chiên giòn rụm theo sở thích. Thấy con ăn ngoan, vui vẻ nên ai cũng vui theo và nghĩa rằng cậu bé còn nhỏ, cơ thể có thể tự thích nghi, lớn lên sẽ tự biết điều chỉnh.

Họ hoàn toàn không ngờ rằng, chính sự nuông chiều thiếu kiến thức ấy đã âm thầm tàn phá hai quả thận của con từng ngày từng giờ. Để rồi mới 8 tuổi, khi các bạn còn tung tăng nô đùa, vô tư hỏi nhau "hôm nay nhà cậu ăn gì", "chúng mình đi chơi ở đâu" thì Tiểu Bảo lại chịu bao đau đớn mới thoát chết trên giường bệnh, một tuần phải đến bệnh viện chạy thận đều đặn mấy lần.

Bi kịch từ 2 món "khoái khẩu" bào mòn thận của trẻ

Bác sĩ Yang bức xúc chỉ ra rằng, hệ bài tiết của trẻ em vốn chưa hoàn thiện toàn diện và nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều. Việc nạp liên tục 2 nhóm thực phẩm này chính là thủ phạm trực tiếp đẩy Tiểu Bảo vào bi kịch:

- Trà sữa và đồ uống có đường: Trung bình mỗi 100ml trà sữa chứa tới 8 - 12g đường bổ sung cùng nhiều chất phụ gia béo ngậy. Việc tiêu thụ trà sữa thay nước lọc khiến đường huyết tăng vọt đột ngột, ép các mạch máu nhỏ trong cầu thận phải hoạt động lọc liên tục ở áp lực cao. Lâu ngày, hiện tượng quá tải này dẫn đến xơ hóa cầu thận và suy giảm chức năng bài tiết nghiêm trọng.

- Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ: Gà rán, khoai tây chiên chứa hàm lượng chất béo chuyển hóa cực kỳ cao cùng lượng natri vượt ngưỡng an toàn. Việc nạp quá nhiều muối ép cơ thể giữ nước, làm gia tăng áp lực máu lên thành mạch thận, từ đó phá hủy các mô kẽ thận và khiến chất độc tích tụ lại trong cơ thể.

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3 sai lầm về nước uống cho con nhiều cha mẹ đang mắc phải

Từ trường hợp đau lòng của Tiểu Bảo, bác sĩ Yang (Hà Nam, Trung Quốc) đưa ra cảnh báo gắt gao tới các phụ huynh về 3 thói quen cho con uống nước sai lầm rất phổ biến hiện nay:

1. Thay nước lọc bằng nước ép trái cây hoặc nước ngọt

Nhiều người lầm tưởng nước ép trái cây hoàn toàn bổ dưỡng, nhưng lượng đường fructose đậm đặc trong đó cùng đường nhân tạo trong nước ngọt sẽ làm tăng nhanh nồng độ axit uric trong máu. Tinh thể urat kết tủa trong ống thận gây tắc nghẽn và viêm nhiễm mạn tính. Trẻ có thói quen này có nguy cơ tổn thương thận cao gấp 2,7 lần so với trẻ uống nước lọc.

2. Lạm dụng đồ uống thể thao và nước điện giải

Khi thấy con đi học hay vui chơi về mệt, nhiều phụ huynh thường cho uống nước điện giải ngay lập tức. Bác sĩ Dương Dĩnh (Yang Ying) nhấn mạnh, thận của trẻ chưa đủ khả năng tự điều hòa ion khi lượng natri và kali nạp vào quá thừa mứa lúc cơ thể không mất sức nặng, điều này tạo ra gánh nặng đào thải cực lớn cho tế bào thận.

3. Cho trẻ uống nước chưa đun sôi hoặc nước đóng chai kém chất lượng

Nước chưa đun kỹ chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng dễ gây nhiễm trùng hệ tiết niệu. Trong khi đó, các loại nước đóng chai giá rẻ không rõ nguồn gốc thường tồn dư hóa chất làm dẻo nhựa và kim loại nặng, âm thầm tích tụ và phá hủy màng lọc cầu thận.

Dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận sớm cha mẹ không thể bỏ qua

Cũng theo bác sĩ Yang, bệnh lý về thận ở trẻ nhỏ thường diễn biến rất âm thầm và kín kẽ. Khi các biểu hiện bùng phát ra bên ngoài thì chức năng thận thông thường đã bị phá hủy trên 50%. Phụ huynh cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu báo động đỏ sau:

- Sưng phù bất thường: Mí mắt trẻ sưng húp vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, vùng mu bàn chân hoặc cẳng chân bị sưng phù (ấn ngón tay vào thấy lõm sâu và lâu khôi phục).

- Bất thường về nước tiểu: Nước tiểu của trẻ xuất hiện nhiều bọt bong bóng lâu tan (dấu hiệu rò rỉ protein), hoặc có màu xẫm, màu hồng, đỏ đục như nước rửa thịt.

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- Biến đổi thể trạng: Trẻ đột ngột chán ăn, hay nôn trớ, cơ thể mệt mỏi ủ rũ, da dẻ tái nhợt do tình trạng thiếu máu đi kèm suy thận.

Ông nhắn nhủ: "Không giống như tế bào gan có khả năng tự tái tạo, các tế bào cầu thận một khi đã bị xơ hóa thì vĩnh viễn không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu". Việc tạo dựng cho con thói quen uống đủ nước lọc đun sôi để nguội hàng ngày và kiên quyết cắt giảm đồ ăn nhanh, đồ uống có đường chính là lá chắn sinh mạng quan trọng nhất mà cha mẹ cần làm để bảo vệ tương lai của con!

Nguồn và ảnh: ETtoday, China News