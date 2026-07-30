Một bé gái 18 tháng tuổi đã tử vong thương tâm sau khi bị bỏ quên gần 8 giờ trên xe đưa đón của một cơ sở giữ trẻ tại Bồ Đào Nha. Vụ việc chỉ được phát hiện vào cuối giờ chiều, khi mẹ em đến trường đón con.



Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào ngày 23/7 tại thành phố Almada, phía nam thủ đô Lisbon. Sáng cùng ngày, bé gái tên Sofia được bà đưa đến điểm đón để lên xe của cơ sở giữ trẻ như thường lệ. Tuy nhiên, sau khi đưa các em nhỏ khác vào lớp, không ai phát hiện Sofia vẫn còn ở trên xe.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiếc xe sau đó được đưa về bãi đỗ gần một cơ sở giữ trẻ khác. Trong suốt gần 8 giờ, bé gái bị mắc kẹt trong khoang xe đóng kín giữa thời tiết mùa hè.

Đến khoảng 16h, khi mẹ Sofia tới trường đón con, giáo viên mới nhận ra tên của bé không có trong danh sách điểm danh. Một cuộc tìm kiếm khẩn cấp được triển khai và mọi người bàng hoàng khi phát hiện Sofia vẫn nằm bên trong chiếc xe đưa đón.

Dù lực lượng y tế nhanh chóng có mặt để cấp cứu, bé gái đã không qua khỏi.

Theo ghi nhận của truyền thông Bồ Đào Nha, thời điểm xảy ra vụ việc, nhiệt độ ngoài trời tại Almada vào khoảng 27 độ C. Mặc dù mức nhiệt không quá cao, nhưng nhiệt độ bên trong ô tô đóng kín có thể tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn, tạo thành môi trường cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

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Người thân của Sofia cho biết cả gia đình đang chìm trong đau buồn sau mất mát quá lớn. Bà của bé nghẹn ngào chia sẻ rằng chỉ một sơ suất trong quy trình đưa đón đã cướp đi sinh mạng của đứa trẻ mới hơn một tuổi.

Chiếc xe được xác định thuộc cơ sở giữ trẻ Colégio Mestre Cuco. Hiện Cảnh sát Tư pháp Bồ Đào Nha đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời lý giải vì sao không ai phát hiện bé vẫn còn trên xe suốt nhiều giờ.

Bi kịch một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong quy trình đưa đón trẻ bằng ô tô. Chỉ một sai sót nhỏ trong khâu kiểm tra cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục, nhấn mạnh sự cần thiết của các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ em.