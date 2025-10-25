Theo đó, xuất phát từ động cơ là nhằm “câu” lượt thích, “câu” lượt xem, lượt tương tác trên mạng xã hội tiktok và để trở nên nổi tiếng, Lê Anh Điệp đã đăng tải các video clip đã được kết luận giám định xác định là có nội dung “…phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc....; Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác

Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Anh Điệp (sinh năm1995, ngụ tỉnh Ninh Bình) là người tạo lập, quản lý tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM về việc giao Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan; đáng chú ý, đối tượng còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Qua xác minh, công an xác định Lê Anh Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”. Xuất phát từ động cơ là nhằm “câu” lượt thích, “câu” lượt xem, lượt tương tác trên mạng xã hội tiktok và để trở nên nổi tiếng, Lê Anh Điệp đã đăng tải các video clip đã được kết luận giám định xác định là có nội dung "..., phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc,...." theo điểm c khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018; "Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Công an kêu gọi mỗi người dân hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm - đăng tải đúng, chia sẻ chuẩn, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.