Bắt thanh niên xông vào quán nước ở An Giang để gây rối

Ngày 12/11, Công an phường Long Xuyên (An Giang) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Đoàn Khai Trí (SN 1996, ngụ phường Long Xuyên) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 23h ngày 29/10, sau khi nhậu về, Tuấn đã lấy dao đi tìm anh N.Đ.T. (SN 1993, ngụ phường Long Xuyên) để giải quyết mâu thuẫn. Tại khu vực đường Lý Thái Tổ nối dài, thuộc khóm Đông An, Trí phát hiện anh T. đang ngồi trong quán giải khát cùng nhóm bạn.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường Đoàn Khai Trí gây rối. (Ảnh: Công an An Giang).

Lúc này, Trí lao vào quán la hét rồi dùng dao bấm đâm trúng vai T.. Thấy Trí manh động, những người xung quanh đã can ngăn và đưa anh T. vào cơ sở y tế khâu vết thương.

Nhận được thông tin tố giác từ người dân, Công an phường Long Xuyên mời Trí làm việc và bị can đã thừa nhận hành vi trái pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trí không chỉ xâm phạm đến sức khỏe của người khác mà còn gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Vụ việc đang được Công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.