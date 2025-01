Ngày 23/1, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đậu Thị Tâm (SN 1980 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bị can Đậu Thị Tâm

Trước đó qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện từ ngày 7/1 đến ngày 16/1, Đậu Thị Tâm đã đăng tải 8 video clip trên tài khoản Facebook “Thanh Tâm Đâu” và tài khoản Tiktok "Đậu Thanh Tâm" với nhiều nội dung xấu liên quan đến Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Mỗi video của Đậu Thị Tâm có hàng chục nghìn lượt xem, hàng trăm lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Các video của Đậu Thị Tâm sử dụng ngôn từ xuyên tạc, vu khống, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các cơ quan chức năng; kích động, xúi giục người dân, gây hoang mang trong dư luận.

Quá trình điều tra xác định: Những thông tin Đậu Thị Tâm đưa đều chưa hề được kiểm chứng, không có bằng chứng xác thực về những nội dung liên quan.

Ngày 21/1, Cơ quan An ninh điều tra đã trưng cầu Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội về nội dung đối với 8 video clip của Đậu Thị Tâm. Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội đã kết luận trong 8 video clip nêu trên có các nội dung xấu.

Cụ thể, các video này đã phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội cũng khẳng định 8 video clip có các nội dung xấu liên quan Nghị định 168 đều của Đậu Thị Tâm tự làm xuất phát từ nhận thức, suy nghĩ chủ quan và bức xúc cá nhân.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.