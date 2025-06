Ngày 7/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an xã Ninh Sơn, TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Cường (36 tuổi, trú tại TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.

Lê Văn Cường tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trước đó, vào ngày 30/1, chị V.T.N. (35 tuổi, trú tại TP Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), là người chung sống như vợ chồng với Cường và có một con chung với nhau, hôm đó chị N. đưa con về nhà bố mẹ đẻ ở phường Mạo Khê chơi, dẫn đến xảy ra mâu thuẫn với Cường.

Do bực tức, hôm sau, Cường đã mang theo một khẩu súng rồi bắt xe tắc xi đi từ nhà sang nhà bố mẹ đẻ chị N. để đón con về.

Tại đây, đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa Cường và một vài người anh em họ hàng của chị N., quá trình xô xát Cường đã dùng súng mang theo bắn nhưng không trúng ai, đồng thời Cường bị Ngô Văn Nam dùng dao chém gây thương tích. Sau đó, Cường được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Triều đã khởi tố vụ án, bị can và tạm giam đối với Nam về hành vi cố ý gây thương tích. Còn Cường bị khởi tố về hành vi Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng; nhưng do phải nằm viện điều trị thương tích nên đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, sau khi ra viện, Cường đã nhiều lần không chấp hành triệu tập làm việc nên cơ quan điều tra đã thay đổi, áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam tiếp tục phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.