Bắt quả tang tài xế 'rút ruột' dầu xe lu tại công trường cao tốc

Ngày 15/11, Công an xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp) thông tin về vụ việc trộm dầu xảy ra tại công trường thi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đoạn qua xã.

Theo đó, chiều tối 13/11, anh Siêu Quang Thuận (quản lý công trường) phát hiện một người phụ nữ xách 5 can dầu (mỗi can 30 lít) từ bụi cỏ bên công trường cao tốc . Nghi ngờ số dầu này được lấy trộm từ các xe lu của công trình, anh Thuận đã trình báo công an.

Phát hiện tài xế 'rút ruột' dầu xe lu tại công trường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Qua làm việc, người phụ nữ tên Hồ Thị Ngọc Ánh (SN 1991, ngụ xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp) khai nhận, đã cùng chồng là Lê Trường Giang (SN 1989) móc nối với các tài xế xe lu tại công trình để mua dầu hút trộm từ phương tiện, với giá 20.000 đồng/lít.

Để thu mua dầu, Ánh đem can rỗng giấu sẵn trong bụi cỏ ven công trình từ sáng sớm, các tài xế lén hút dầu từ xe lu đổ vào can để lại bụi cỏ. Chiều tối, Giang sẽ nhận thông tin vị trí can có dầu trộm để Ánh đến lấy.

Vợ chồng Ánh và Giang khai nhận, trong tháng 10/2026, cả hai đã mua dầu trót lọt của các tài xế khoảng 10 lần, mỗi lần từ 1 - 2 can (giá 400.000 đồng/can).



Công an xác minh một số tài xế xe lu công trường cao tốc có liên quan, như: Nguyễn Văn Nhớ (SN 1986, ngụ Cà Mau), Nguyễn Văn Danh (SN 1995), Nguyễn Văn Lộc (SN 1989), Võ Minh Tùng (SN 1970, ngụ Đồng Tháp).

Công an xã Bình Hàng Trung cho biết, trong khoảng thời gian trên có tổng cộng 11 xe lu đang hoạt động tại công trình . Cơ quan chức năng đã mời 11 người có liên quan về trụ sở làm việc, tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.