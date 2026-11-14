Hà Nội: Bắt khẩn cấp người đàn ông chặn xe taxi, đấm vào mặt tài xế

Hình ảnh clip ghi lại sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 12/11, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại một người đàn ông đi xe máy liên tục có lời lẽ chửi bới và đấm vào mặt tài xế ô tô tại đường Kim Ngưu (Vĩnh Tuy, Hà Nội). Vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định khoảng 12h45 ngày 6/11, anh N.T.V (SN 1987, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) điều khiển xe ô tô taxi theo hướng Kim Ngưu đi cầu Lạc Trung.

Khi đến cầu Kim Ngưu S4, phường Vĩnh Tuy thì xảy ra va chạm với người đi đường.

Đối tượng Trịnh Trọng Long.

Lúc này Trịnh Trọng Long điều khiển xe máy đi ngược chiều không thấy ô tô dừng lại để giải quyết nên đã điều khiển xe máy chặn trước đầu xe của anh V.

Khi anh V. hạ kính lái để xem xét sự việc, Long bức xúc việc anh V. không xuống xe để giải quyết đã có lời lẽ thách thức, chửi bới.

Thấy tài xế ô tô dùng điện thoại quay video, Long đến gần và đấm 2 cái vào mặt anh V. Sau đó đối tượng bỏ đi.

Ngày 13/11, Công an phường Vĩnh Tuy đã mời anh N.T.V và Trịnh Trọng Long về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Trịnh Trọng Long khai nhận hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.