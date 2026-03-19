Bắt quả tang học sinh dùng phao thi, cô giáo nhận cái kết ngoài dự đoán

Một tình huống thú vị xảy ra trong giờ kiểm tra ở lớp học tiếng Anh tại một trung tâm ở Hải Phòng khi giáo viên nghi ngờ học sinh sử dụng “phao thi”, nhưng kết quả kiểm tra lại ngoài dự đoán. Câu chuyện sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gây chú ý bởi “chiếc phao thi” đặc biệt, nhận được gần 30.000 nghìn lượt thích, 1,2 nghìn lượt chia sẻ và hơn 700 bình luận.

Chia sẻ về sự việc, cô Vũ Minh Thu (thường được học sinh gọi là Thu Anh), giáo viên tiếng Anh, cho biết tình huống diễn ra trong buổi kiểm tra định kỳ tại lớp học của mình.

Trước giờ làm bài, cô Thu quan sát thấy hai học sinh ngồi gần nhau đang cầm tờ giấy trong suốt, bên trên in dày chữ nhỏ và có dấu hiệu trao đổi. “Đây là thời điểm khá nhạy cảm, ngay trước giờ kiểm tra, nên phản xạ của giáo viên là phải chú ý và kiểm tra để đảm bảo tính nghiêm túc ”, cô nói.

Hình thức của tờ giấy khiến cô nghi ngờ đây là “phao thi” - dạng tài liệu mà học sinh có thể tự chuẩn bị với chữ nhỏ, khó phát hiện. Kết hợp với hành vi trao đổi của hai em, cô càng có cơ sở để đặt dấu hỏi.

Chiếc "phao thi" đặc biệt khiến cô giáo và cả lớp bật cười.

Giữ thái độ bình tĩnh, cô yêu cầu học sinh nộp lại tờ giấy để kiểm tra. “ Lúc đó tôi khá chắc chắn với nhận định của bản thân, nhưng vẫn muốn xác minh rõ ràng trước khi đưa ra kết luận” , cô kể lại.

Tuy nhiên, khi cầm tờ giấy trên tay và đọc nội dung, cô giáo bất ngờ nhận ra đó không phải tài liệu học tập hay đáp án môn thi, mà là “Chú Đại Bi” được in trên một tấm nhựa trong.

Khoảnh khắc này khiến không khí lớp học thay đổi nhanh chóng. Từ sự căng thẳng ban đầu, lớp học chuyển sang trạng thái nhẹ nhàng, thậm chí có phần hài hước khi các học sinh xung quanh tò mò kiểm tra “tang vật”.

“Đó là tình huống vừa bất ngờ vừa đáng nhớ. Bản thân mình và cả lớp cũng bật cười vì sự hiểu lầm đó”, cô Thu chia sẻ.

Cô giáo Minh Thu (áo trắng) trong lớp học tiếng Anh. (Ảnh: NVCC)

Từ trải nghiệm này, nữ giáo viên cho rằng sự cảnh giác trong phòng kiểm tra là cần thiết để đảm bảo công bằng, nhưng cũng cần đi kèm với sự thận trọng khi đánh giá tình huống.

“Đôi khi giáo viên có thể vội vàng trong suy đoán. Vì vậy, cần quan sát kỹ và xác minh rõ trước khi kết luận” , cô nói, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc giáo dục ý thức trung thực cho học sinh thay vì chỉ tập trung vào phát hiện vi phạm.

Sau sự việc, cô cho biết không thay đổi nguyên tắc quản lý lớp học, nhưng điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng mềm mại hơn, tăng cường trao đổi để học sinh cảm thấy thoải mái và không chịu áp lực trong các giờ kiểm tra.

“Điều quan trọng nhất không phải là bắt lỗi, mà là giúp học sinh hiểu giá trị của sự trung thực và tự tin vào năng lực của mình” , cô nói.