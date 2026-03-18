Theo thông tin từ VTC News, câu chuyện gây tranh cãi đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và cộng đồng mạng Thái Lan. Một phụ nữ quyết định đưa ra giải pháp chưa từng có tiền lệ: Thay vì ly hôn, cô đề nghị cho kẻ thứ ba "thuê” người chồng ngoại tình của mình với mức giá 30.000 baht (khoảng 24 triệu đồng) mỗi tháng.

Thông tin được đăng tải lại trên trang tin địa phương Khaosod nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội, tạo nên cuộc tranh luận lớn về đạo đức hôn nhân, quyền lợi gia đình và cách ứng xử trong những cuộc khủng hoảng tình cảm.

Chuyện được công chúng biết đến qua show truyền hình Hone-Krasae, do người dẫn chương trình Kanchai Kamnerdloy thực hiện. Nhân vật chính là Khun Kwang, người phụ nữ trực tiếp chia sẻ toàn bộ diễn biến cuộc hôn nhân của mình trước truyền thông. Theo lời kể, chồng cô - một sỹ quan cảnh sát - đã duy trì mối quan hệ ngoài luồng trong thời gian dài và thậm chí chuyển đến sống tại căn hộ của người tình.

Khun Kwang cho biết, hai vợ chồng quen nhau từ thời đại học và kết hôn khi cô mới 21 tuổi. Đến nay, khi 31 tuổi, cô đã có một con trai 8 tuổi, còn người chồng hiện 35 tuổi. Trong nhiều năm, cuộc sống gia đình được mô tả là ổn định và bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi vào giữa năm 2025.

Bắt quả tang chồng ngoại tình, người vợ đưa ra thỏa thuận "không tưởng" khiến tiểu tam lập tức gật đầu. Ảnh minh họa.

Theo lời người vợ, cô phát hiện một phụ nữ lạ thường xuyên theo dõi hoạt động trực tuyến của chồng mình và xem các bài đăng trên mạng xã hội của cô. Ban đầu, dấu hiệu này chưa khiến cô nghi ngờ quá nhiều, nhưng chỉ sau đó không lâu, thái độ của người chồng bắt đầu thay đổi rõ rệt. Anh thường xuyên về nhà muộn, tránh nghe điện thoại của vợ và trở nên xa cách trong sinh hoạt gia đình.

Đỉnh điểm, sau một đêm về nhà lúc 1h sáng, anh tuyên bố sẵn sàng để lại toàn bộ tài sản lẫn khoản nợ cho vợ, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng.

Cô Khun thuê thám tử tư với giá 10.000 baht (7 triệu đồng) một ngày để theo dõi. Chỉ trong ngày đầu tiên, thám tử phát hiện chồng cô đến nhà nhân tình ở khu Ramkhamhaeng. Bị vợ bắt quả tang, người chồng viện cớ nhân tình dọa tự tử nếu chia tay và ép vợ trực tiếp ra mặt giải quyết.

Trong cuộc đối chất, người phụ nữ kia thừa nhận biết nhân tình đã có gia đình. "Nhưng khi tôi hỏi cô ta có sẵn sàng gánh vác các khoản nợ chung nếu chúng tôi ly hôn không, cô ta lập tức từ chối", người vợ kể.

Tưởng chừng sóng gió qua đi khi người chồng chịu quay về, nhưng ít lâu sau anh ta lại thú nhận "vẫn nhớ nhân tình". Khun quyết định đưa ra một thỏa thuận kỳ lạ: Nếu muốn sống cùng nhau, chồng và nhân tình phải trả cho cô 30.000 baht (hơn 21 triệu đồng) tiền "thuê chồng" mỗi tháng. Trớ trêu thay, nhân tình lập tức đồng ý, trong khi người chồng kịch liệt từ chối.

Theo VnExpress, dưới góc độ pháp lý, luật sư Pat Anusorn Asurapong (khách mời chương trình) khẳng định "hợp đồng thuê chồng" này hoàn toàn vô giá trị do vi phạm chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc một vợ một chồng tại Thái Lan. Bất kỳ thỏa thuận nào cho phép người có gia đình duy trì quan hệ ngoài luồng để đổi lấy tiền đều không được công nhận.

Tại Thái Lan, ngoại tình thuộc nhóm vi phạm dân sự. Theo Điều 1523 Bộ luật Dân sự và Thương mại, vợ hoặc chồng hợp pháp có quyền kiện đối phương cùng nhân tình, đòi bồi thường tổn thất tinh thần, danh dự. Đây được xem như công cụ pháp lý mạnh mẽ nhất để bảo vệ sự chung thủy. Bên ngoại tình thậm chí có nguy cơ mất quyền nhận trợ cấp sau ly hôn.

Được tư vấn, cô Khun Kwang đã đệ đơn kiện chồng cùng nhân tình.

Sau khi phát sóng, câu chuyện nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Một số ý kiến bày tỏ sự cảm thông với người vợ khi cô cố gắng bảo vệ gia đình và con cái bằng mọi cách. Trong khi đó, nhiều người cho rằng việc kéo dài một cuộc hôn nhân đã rạn nứt chỉ khiến tất cả các bên tổn thương hơn.