Bắt quả tang vợ ngoại tình, người chồng phóng hỏa làm 300 căn nhà bốc cháy

Theo Người đưa tin, vụ việc xảy ra tại một khu dân cư ở Intramuros, Manila, Philippines, vào chiều 25/2 và khiến hàng trăm người mất nhà cửa, đồng thời gây thiệt hại khoảng 20.000 bảng Anh.

Truyền thông địa phương đưa tin nghi phạm vừa được thả khỏi tù và trở về sống cùng vợ ở Barangay 655.

Theo lời nhà chức trách và các nhân chứng, người đàn ông này, được xác định là Burnok, mới được thả khỏi tù đêm hôm trước. Khi trở về, anh ta phát hiện vợ mình đang ở cùng một người đàn ông khác, người mà anh ta tin là tình nhân của vợ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Facebook Manila DRRM Office.

Tờ Manila Bulletin thông tin, đối tượng khoảng 35 tuổi, có tiền án về tội cướp và nhiều lần ngồi tù khác. Theo các nguồn tin, Burnok đã nổi cơn thịnh nộ khi bắt quả tang vợ mình ngoại tình và được cho là đã vội vã rời khỏi nhà.

Tuy nhiên, sau đó anh ta quay lại, mang theo một thùng chứa đầy xăng và đổ vào bên trong và xung quanh nhà. Nhà anh ta nằm trong một tòa chung cư, ở tầng bốn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp tòa nhà rồi sang các nhà lân cận.

Theo Saostar, ngọn lửa thiêu rụi hơn 300 căn nhà và ảnh hưởng tới trên 600 hộ gia đình. Nhiều người dân không kịp di dời tài sản, đành bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ nhà cửa và đồ đạc.

Lực lượng cứu hỏa từ nhiều trạm trong thành phố đã được điều động khẩn cấp tới hiện trường. Công tác chữa cháy gặp vô vàn khó khăn do lối đi hẹp, mật độ dân cư cao và nguy cơ cháy lan liên hoàn. Phải mất gần 7 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Theo đài DZRH, một quan chức địa phương cho biết hai nạn nhân cao tuổi được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới viện. Một trong hai nạn nhân được cho là tử vong do quá hoảng loạn.

Chính quyền địa phương đang phối hợp triển khai công tác cứu trợ cho những người dân bị mất nhà cửa, phần lớn là sinh viên, công nhân và tiểu thương trong vùng.

Một số cư dân cho biết sau khi chứng kiến nghi phạm tưới xăng đốt nhà sau khi biết vợ bỏ đi, vài người đã xông vào đánh trước khi cảnh sát có mặt kịp thời và dẫn anh ta đi. Hiện người này bị điều tra về hành vi phóng hỏa và gây nguy hiểm cho cộng đồng.