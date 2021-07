Bắt quả tang 1 thư ký toà án "chơi" ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch

Chiều 22-7, một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Công an huyện An Dương (Hải Phòng) vừa phát hiện một vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn, trong đó có cả một thư ký tòa án cấp quận.



Quán karaoke VKV - Ảnh: N.D.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 17-7, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra tại quán karaoke VKV (thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương), phát hiện quán karaoke vẫn lén lút hoạt động bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng đang hát karaoke trong phòng VIP 1, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình test nhanh cho thấy 7 đối tượng trong phòng VIP 1 đều dương tính với ma túy. Ngoài ra, chủ quán karaoke VKV là Lê Quốc Tuấn (trú tại xã An Hồng, huyện An Dương) cũng dương tính với ma túy.

Đáng chú ý, trong nhóm người sử dụng ma túy nói trên, lực lượng công an phát hiện ông Nguyễn Hồng Ch., là cán bộ, thư ký TAND quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ ông Ch. cùng nhóm bạn và chủ quán karaoke để phục vụ việc xác minh, điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.