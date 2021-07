Thanh niên chở thẳng "con nghiện" cùng 2 gói ma tuý vào chốt CSGT tố giác

Sáng 17-7, tin từ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã bàn giao Lo Văn Cáng (25 tuổi, trú xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng tang vật cho Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định.

Lo Văn Cáng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 16-7, Tổ công tác của Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại chốt kiểm soát ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, cạnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì một tài xế xe ôm điều khiển xe máy chở theo một nam thanh, di chuyển hướng Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu bất ngờ lao xe vào chốt, tố cáo khách ngồi sau đang tàng trữ trái phép ma tuý.

Ngay lập tức, Tổ công tác của Đội CSGT số 6 đã tiến hành kiểm tra hành chính nam thanh niên ngồi sau và phát hiện trong túi quần người này có 2 gói giấy bạc, bên trong chứa chất bột màu trắng, nghi là ma tuý.

Qua làm việc, tài xế cho biết tên L.L.H. (SN 2000, trú tại Quảng Ninh). Sau khi biết khách có biểu hiện bất minh, tàng trữ chất cấm, anh H. đã chở người này vào chốt công an để lực lượng chức năng xử lý.

Nam thanh niên ngồi sau được xác định là Lo Văn Cáng. 2 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng là ma tuý Cáng đi mua về sử dụng thì bị tài xế chở thẳng đến chốt công an tố giác .

Sau khi lập biên bản sự việc, Đội CSGT số 6 đã bàn giao Cáng và tang vật cho công an địa bàn điều tra, xử lý theo quy định.