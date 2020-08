Bắt 'nữ quái' 9X lừa đảo 3,5 tỷ đồng qua facebook ảo

Ngày 4/8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị chủ trì phối hợp công an tỉnh Lai Châu phá thành công chuyên án tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào tháng 6/2020, qua nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Công an huyện Nghi Lộc phát hiện nhiều tài khoản facebook có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nổi lên có tài khoản mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi và Nguyễn Nhi.

Quá trình xác minh, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của các bị hại với nội dung bị đối tượng có tài khoản facebook như trên thực hiện hành vi lừa đảo rao bán các tour du lịch giá rẻ, booking phòng khách sạn, giá máy bay giá rẻ, hợp lý để chiếm đoạt tiền.

Ngày 2/8, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an xã Sùng Phài, Công an TP Lai Châu bắt giữ đối tượng Trần Thị Ngọc (SN 1997, trú xã Sùng Phài, TP Lai Châu). Tang vật thu giữ 4 thẻ ATM, 3 điện thoại di động và số tiền trên 100 triệu đồng.

Công an Nghi Lộc chủ trì phối hợp bắt giữ đối tượng tại Lai Châu.

Tại CQĐT, Trần Thị Ngọc khai, vào giữa năm 2017 có nhặt được một CMND của một người đánh rơi mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi. Sau đó, đối tượng sử dụng CMND này để mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank và Vpbank, đăng ký sử dụng các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán online để nhận tiền của các bị hại mà mình lừa.

Ngọc tiếp tục lập 2 tài khoản facebook với hình đại diện là ảnh của người khác.

Với tài khoản facebook ảo, Ngọc tham gia nhiều nhóm bán hàng để đăng tải các thông tin hình ảnh lừa đảo đặt tour du lịch giá rẻ, vé máy bay, đặt phòng khách sạn review đẹp với giá cả hợp lý hoặc mua bán mỹ phẩm, khẩu trang để lừa người khác chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản ngân hàng đã lập.

Khi nhận được tiền cọc hoặc tiền thanh toán trước, đối tượng liền chặn tài khoản facebook của các bị hại.

Tang vật chuyên án.

Trần Thị Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng trăm bị hại khắp cả nước với số tiền giao dịch trên 3,5 tỷ đồng. Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc thông báo những ai bị lừa đảo với thủ đoạn trên, đã chuyển tiền cho đối tượng tại Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản: 04510003243342, chủ tài khoản là Nguyễn Thị Uyên Nhi thì báo cho cơ quan điều tra theo số điện thoại: 0989.112.789.