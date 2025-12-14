Bất ngờ với 6 loại cây quen thuộc 'nuốt' bụi mịn, lọc không khí trong nhà

Dưới đây là nhóm cây được đánh giá hiệu quả nhất và dễ trồng trong điều kiện nhà phố ô nhiễm nghiêm trọng tại các đô thị lớn.

Lưỡi hổ

Cây phát triển tốt trong môi trường thiếu sáng, không cần chăm sóc nhiều và có bề mặt lá dày, đủ rộng để giữ lại bụi mịn theo cơ chế bám dính tự nhiên.

Một số nghiên cứu trong môi trường kiểm soát cũng ghi nhận lưỡi hổ có khả năng hấp thụ formaldehyde, xylene và các hợp chất dễ bay hơi thường xuất hiện trong nội thất mới. Nhờ đặc tính quang hợp CAM, cây vẫn thải oxy vào ban đêm, phù hợp đặt trong phòng ngủ.

Trầu bà

Đây là loại cây dây leo dễ chăm, phát triển nhanh và có tán lá rậm. Nhiều thí nghiệm cho thấy hệ thống lá của trầu bà có khả năng giữ lại bụi mịn, đồng thời hấp thụ benzene, toluene và một số hợp chất hữu cơ bay hơi khác.

Nhờ chịu bóng tốt, trầu bà phù hợp với các căn hộ thiếu sáng hoặc dân văn phòng muốn trồng cây tại bàn làm việc.

Dương xỉ

Dương xỉ được các nhà nghiên cứu đánh giá cao trong nhóm cây nội thất có khả năng giảm nồng độ bụi mịn. Cấu trúc lá xốp, nhiều lông nhỏ tạo điều kiện để giữ lại các hạt bụi lơ lửng. Cây cũng giúp tăng độ ẩm không khí, từ đó làm giảm tốc độ lơ lửng của bụi trong phòng điều hòa – nơi thường khô và dễ tích tụ bụi.

Trúc mây

Đây là cây cảnh được yêu thích trong nhiều gia đình. Tán lá dạng quạt của trúc mây giúp giữ bụi hiệu quả, đồng thời cây còn có khả năng hấp thụ amoniac, formaldehyde và một số khí độc nhẹ. Trúc mây sống tốt trong không gian thiếu sáng, tuổi thọ cao, ít sâu bệnh, phù hợp với nhà phố hoặc căn hộ chung cư.

Lan ý

Nhiều nghiên cứu, trong đó có khảo sát nổi tiếng của NASA về cây nội thất, ghi nhận lan ý có khả năng giảm benzene, trichloroethylene và formaldehyde – những chất dễ phát sinh từ sơn tường, gỗ công nghiệp và chất tẩy rửa. Bề mặt lá rộng của lan ý cũng giúp bám giữ bụi mịn khá tốt. Tuy nhiên, gia đình nuôi chó mèo cần lưu ý vì cây có độc nhẹ nếu thú cưng ăn phải.

Cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì có khả năng làm giảm formaldehyde, toluene và benzene từ không khí. Ngoài ra, cây còn có khả năng đuổi muỗi và côn trùng, rất thích hợp để trên bàn làm việc hoặc bàn học. Ngũ gia bì cũng được cho là giúp giảm bức xạ từ máy tính và thiết bị điện tử, vì vậy nhiều người đặt cây gần tivi hoặc tủ lạnh để cải thiện không gian sống.

Các chuyên gia khẳng định việc trồng cây xanh có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí, nhưng không đủ để thay thế máy lọc bụi mịn, đặc biệt tại khu vực có chỉ số AQI cao. Để tối ưu hiệu quả, người dùng nên kết hợp mở cửa thông gió, vệ sinh mặt lá thường xuyên và sử dụng máy lọc không khí khi cần thiết.

Dù vậy, ưu điểm dễ trồng, đẹp mắt và mang lại cảm giác thư giãn khiến cây xanh trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều không gian sống. Trồng đúng loại cây không chỉ giúp giảm phần nào bụi mịn trong nhà mà còn tạo môi trường xanh hơn, dễ chịu hơn cho gia đình.

